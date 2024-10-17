13 Yaşından Büyük Arabası Olan Yaşadı: Düğmeye Basıldı
10 milyon araç sahibini sevindirecek haber geldi. 13 yaş ve üstündeki araç sahipleri için düğmeye basıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye'deki araç parkının önemli bir kısmının yaşlandığına dikkat çekerek, çevre kirliliğine yönelik endişelerini dile getirdi. Eroldu, Türkiye’de kayıtlı araçların yaklaşık üçte birinin 13 yaş ve üzeri olduğunu belirterek, eski araçların hurdaya ayrılmasını teşvik edecek bir fon oluşturulmasını önerdi. Bu uygulamanın, geçmişteki araç değiştirme destek programlarına benzer bir şekilde hayata geçirilebileceğini vurguladı.
10 MİLYON ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİRİYOR
Otomotiv üretiminde gözlemlenen düşüş ve ihracattaki yavaşlama ile birlikte, 13 yaş üstü araçların çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Eroldu, "Çevre kirliliğinin yüzde 95'i trafiğe kayıtlı eski araçlardan kaynaklanıyor. Mevcut araç parkının yaklaşık 10 milyonu 13 yaş ve üstü. Bu araçların bertaraf edilmesi şart" dedi.
Eroldu, otomotiv ihracatının bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 16 artışla 26,7 milyar dolara ulaştığını ve eylül ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırıldığını açıkladı. Ancak, kapasite kullanım oranının geçen yıla göre 3 puan düşüşle yüzde 76 seviyelerinde kaldığını da sözlerine ekledi.
Eski araçların hurdaya ayrılmasının sağlanması için Çevre Bakanlığı aracılığıyla bir fon oluşturulmasının önemine değinen Eroldu, bu tür bir destekle birlikte yakıt tasarrufunun artırılmasının ülkenin enerji faturası açısından faydalı olacağını ifade etti.
Ayrıca, 2000 yılı öncesi araçların yakıt tüketiminin neredeyse iki katı olduğunu belirterek, çevresel hedeflere ulaşmada atılacak adımların büyük önem taşıdığını vurguladı. Hibrit ve elektrikli araçların desteklenmesinin de bu süreçte kritik bir rol oynayacağını belirtti.