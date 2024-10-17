13 Yaşından Büyük Arabası Olan Yaşadı: Düğmeye Basıldı

Eroldu, otomotiv ihracatının bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 16 artışla 26,7 milyar dolara ulaştığını ve eylül ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırıldığını açıkladı. Ancak, kapasite kullanım oranının geçen yıla göre 3 puan düşüşle yüzde 76 seviyelerinde kaldığını da sözlerine ekledi.