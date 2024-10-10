13 Yaşında Başladı 70 Yıldır Bakır İşliyor! ‘Maddi Gücümüz Kalmadı’ Dedi: Fiyatlar Yükseldi, Artık Yetiştirecek Çırak Da Bulamıyor

'YENİ ÇIRAKLAR YETİŞMİYOR'

Bakırın artık ihtiyaç olmaktan çıktığına değinen ve bu durumun da satışları düşürdüğünü dile getiren Çelik, "70 yıldır bu çarşıda bakır ustası olarak çalışıyorum. 13 yaşındayken babam beni bir bakır ustasına teslim etti. 70 yıldır bu meslekle geçimim sağlarım. Ancak artık ne yazık ki bakır zaruri ihtiyaç olmaktan çıktı, aksesuar amaçlı kullanılmaya başladı.