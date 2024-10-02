125 Yıllık Pastane Devi İflas Etti! Bütün Şubeleri Kapandı

Steglitz’teki son şubesinin kapısına müşterilerine teşekkür eden bir not bırakan Mälzer, yıllardır kendilerini tercih eden sadık müşterilerine veda etti. 1899 yılında kurulan ve kökleri “İlk Rhineland Fırını”na dayanan firma, Berlin’in simgelerinden biri haline gelmişti.