125 Yıllık Pastane Devi İflas Etti! Bütün Şubeleri Kapandı
Berlin’de 125 yıl boyunca hizmet veren ünlü Mälzer Pastaneleri, ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şehir genelinde Steglitz, Wilmersdorf ve Schöneberg’deki 5 şubesiyle tanınan pastane zinciri, artan maliyetler ve finansal baskılar sonucunda kapanma kararı aldı.
Yaz aylarında konkordato başvurusunda bulunmasına rağmen girişimlerinden sonuç alamayan Mälzer, Eylül ayının sonunda tüm şubelerini kapatma kararı aldı. Pastane, Berlin’in en köklü ve sevilen işletmeleri arasında yer alıyordu.
Steglitz’teki son şubesinin kapısına müşterilerine teşekkür eden bir not bırakan Mälzer, yıllardır kendilerini tercih eden sadık müşterilerine veda etti. 1899 yılında kurulan ve kökleri “İlk Rhineland Fırını”na dayanan firma, Berlin’in simgelerinden biri haline gelmişti.