120 Milyon Liralık Dev Hasat Başladı: Altın Değerinde Satılıyor

120 MİLYONLUK GETİRİ BEKLENİYOR

Lahana üretiminin şehrin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, şu açıklamalarda bulundu:

“Muş ilimiz hem tarımsal hem de hayvansal kapasitesi yüksek olan iller arasında, bunun yanında bölgeye has olan ürünler de yetiştirmektedir. Eskiden beri beyaz lahana olarak tabir edilen kelem Muş ilimizde iyi bir yere sahiptir. Özellikle halk arasında çok teveccüh görülen bir üründür. 2023 yılında katma değeri yüksek olan ürünümüz, 3 bin 198 dekarlık alanda yetiştirilmiştir, ondan da 10 bin ton gibi bir rekolte elde edilmiştir. Bunun için de hem Muş ilimizdeki vatandaşların teveccühü hem de dış pazarlarda özellikle Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa gibi yerlerde pazarlanması için de bu yıl ekimi daha fazla yapılmıştır. 2024 yılında 3 bin 368 dekarlık bir alan da ekilmiştir. 11 bin 888 ton rekolte beklenmekteyiz. Bu da ilimize 120 milyonluk katkı sağlayacağı demektir”