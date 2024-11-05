120 Milyon Liralık Dev Hasat Başladı: Altın Değerinde Satılıyor
Muş Ovası'nda bu yıl gerçekleştirilen lahanada rekolte, kent ekonomisine 120 milyon lira katkı sağlaması beklenen bir hasat dönemi ile başladı. Türkiye'nin üçüncü en büyük ekilebilir tarım alanı olarak bilinen Muş Ovası, bu yıl özellikle lahanada bereketli bir dönem geçiriyor.
Kaynak: İHA
Muş’un merkezine bağlı Bağlar Mahallesi'nde 3 bin 368 dekarlık alanda ekili olan lahanaların hasadı, sabahın erken saatlerinde başladı. Çiftçiler, tarlalarına koşarak geçimlerini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma temposuna girdi.
SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ
Muş Ovası'ndan elde edilen lahana, yalnızca yerel pazarlarda değil, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde de yoğun talep görüyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenen Muş lahanası, özellikle Muş corti aşı ve corti turşusu gibi ürünleriyle kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
120 MİLYONLUK GETİRİ BEKLENİYOR
Lahana üretiminin şehrin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, şu açıklamalarda bulundu:
“Muş ilimiz hem tarımsal hem de hayvansal kapasitesi yüksek olan iller arasında, bunun yanında bölgeye has olan ürünler de yetiştirmektedir. Eskiden beri beyaz lahana olarak tabir edilen kelem Muş ilimizde iyi bir yere sahiptir. Özellikle halk arasında çok teveccüh görülen bir üründür. 2023 yılında katma değeri yüksek olan ürünümüz, 3 bin 198 dekarlık alanda yetiştirilmiştir, ondan da 10 bin ton gibi bir rekolte elde edilmiştir. Bunun için de hem Muş ilimizdeki vatandaşların teveccühü hem de dış pazarlarda özellikle Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa gibi yerlerde pazarlanması için de bu yıl ekimi daha fazla yapılmıştır. 2024 yılında 3 bin 368 dekarlık bir alan da ekilmiştir. 11 bin 888 ton rekolte beklenmekteyiz. Bu da ilimize 120 milyonluk katkı sağlayacağı demektir”
YAZ DÖNEMİNDE SADECE 6 DEFA SULANDI
Çiftçi Adnan Sönmez ise, lahana hasadı ile ilgili “30 yıldır çiftçilik yapıyorum. İlkbahar mevsiminde ektiğimiz lahanalarımızı 10'uncu ay itibari ile hasadına başlıyoruz. Bu yıl verim oldukça iyidir. Yaz döneminde 6 kere su verdik. Tarlada tanesini 70 TL'den satışa sunuyoruz. Çok emek veriyoruz. Bingöl, Elâzığ, Bitlis, Batman ve Şırnak gibi çevre illere lahana satışı yapıyoruz” şeklinde konuştu.