120 Bitkiden Yapılıyor, Adını Duyan 'Bu ne' Diyor! Pişen Yemeğe Koyulmuyor, Tadına Bakan Hayran Kalıyor
Kemaliye’ye özgü 120 bitkiden yapılan zetrin baharatı, sadece ekmek, peynir ve salatayla tüketiliyor, pişmiş yemeklere asla eklenmiyor. Adını ilk kez duyanlar şaşırıyor, tadanlar ise lezzetine hayran kalıyor.
Kaynak: İHA
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine özgü, yüzyıllardır yapılan geleneksel bir baharat olan zetrin, 120 çeşit bitkinin birleşimiyle hazırlanıyor. Ancak bu emek isteyen şifalı karışımı günümüzde sadece birkaç kişi yapabiliyor. Baharat ustası Osman Birler, zetrinin sadece belirli yiyeceklerle tüketildiğini, özellikle pişmiş yemeklerde kullanılmadığını vurguluyor.
MARTTAN KASIMA DOĞAYA YOLCULUK
Zetrin yapımı, yılın büyük bir bölümünü kapsayan sabırlı bir süreci içeriyor. Mart ayında doğadan toplanmaya başlanan şifalı bitkiler, kasım ayına kadar çeşitli bölgelerden özenle toplanıyor. Munzur Dağları etekleri ve Sarıçiçek Yaylası gibi zengin bitki örtüsüne sahip alanlardan toplanan bu otlar, doğrudan güneş görmeyen gölge alanlarda kurutuluyor.
TAŞ DİBEKTE EZİLEN GELENEK
Geçmişte taş dibeklerde dövülerek karıştırılan kurutulmuş bitkiler, günümüzde modern yöntemlerle hazırlanıyor. Ancak zetrinin özü ve yöntemi değişmiyor. Karışım hazır hale geldikten sonra genellikle Kemaliye’nin meşhur taş fırın ekmeği ıslatılıp üzerine dökülerek tüketiliyor. Ayrıca peynirin üzerine ya da zeytinyağına karıştırılarak da sofralarda yer buluyor.
"YEMEĞE DEĞİL, SOĞUK LEZZETLERE EKLENİR"
Zetrin üreticisi Osman Birler, dedesinden babasına, oradan da kendisine aktarılan bu geleneği 20 yıldır sürdürüyor. Ürünün özel tüketim şekline dikkat çeken Birler, "Zetrin hiçbir zaman pişmiş yemeğe katılmaz. Lezzeti ve şifası için ekmekle, peynirle ya da salatalarda kullanılır" diyor.
Yüzyıllık geleneği yaşatmaya çalışan birkaç kişinin elinde kalan zetrin, hem yöresel bir miras hem de Anadolu’nun doğayla iç içe geçmiş lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.