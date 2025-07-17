120 Bitkiden Yapılıyor, Adını Duyan 'Bu ne' Diyor! Pişen Yemeğe Koyulmuyor, Tadına Bakan Hayran Kalıyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine özgü, yüzyıllardır yapılan geleneksel bir baharat olan zetrin, 120 çeşit bitkinin birleşimiyle hazırlanıyor. Ancak bu emek isteyen şifalı karışımı günümüzde sadece birkaç kişi yapabiliyor. Baharat ustası Osman Birler, zetrinin sadece belirli yiyeceklerle tüketildiğini, özellikle pişmiş yemeklerde kullanılmadığını vurguluyor.

MARTTAN KASIMA DOĞAYA YOLCULUK

Zetrin yapımı, yılın büyük bir bölümünü kapsayan sabırlı bir süreci içeriyor. Mart ayında doğadan toplanmaya başlanan şifalı bitkiler, kasım ayına kadar çeşitli bölgelerden özenle toplanıyor. Munzur Dağları etekleri ve Sarıçiçek Yaylası gibi zengin bitki örtüsüne sahip alanlardan toplanan bu otlar, doğrudan güneş görmeyen gölge alanlarda kurutuluyor.