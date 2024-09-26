12 Yıl Sonra Bir İlk! Zirveye Yerleşti

Gümüşün ons fiyatı, spot piyasada 32,50 doları aşarak son 12 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu tarihi yükselişte, ABD'deki parasal gevşeme politikaları ve Çin'den gelen teşvik paketlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

GÜMÜŞ HIZLA YÜKSELİYOR

2011'de 50 dolarla zirve yapan gümüş, bu yıl %35'in üzerinde değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentiler, getirisi olmayan metallerin cazibesini artırırken, gümüş en çok kazandıran varlıklar arasında yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem