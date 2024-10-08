12 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Arttı, Piyasalar Alev Alev Yanacak

Geçen hafta, emtia fiyatlamalarında ürün bazında ayrışmalar görülmesine rağmen genel olarak yükseliş trendi devam etti. Çin’in ekonomik teşviklerinin yanı sıra jeopolitik riskler bu yükselişe destek sağlarken, ABD’deki liman işçilerinin eylemi de arz endişelerini tetikleyen bir diğer etken oldu.

ABD’nin doğu ve güney sahillerinde liman işçileri, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle anlaşmazlık yaşamaları sonucu grev başlattı. Bu grev, tedarik zincirinde aksamalara neden olabileceği endişelerini artırdı. Ancak grev, sendika ve işverenler arasında geçici bir anlaşma sağlanmasıyla üçüncü gününde sona erdi.