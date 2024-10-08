12 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Arttı, Piyasalar Alev Alev Yanacak
Emtia piyasasında Çin’in teşvik adımları ve küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle pozitif bir seyir gözleniyor. Gümüşün ons fiyatı, Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviye olan 33 dolar seviyesini test etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçen hafta, emtia fiyatlamalarında ürün bazında ayrışmalar görülmesine rağmen genel olarak yükseliş trendi devam etti. Çin’in ekonomik teşviklerinin yanı sıra jeopolitik riskler bu yükselişe destek sağlarken, ABD’deki liman işçilerinin eylemi de arz endişelerini tetikleyen bir diğer etken oldu.
ABD’nin doğu ve güney sahillerinde liman işçileri, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle anlaşmazlık yaşamaları sonucu grev başlattı. Bu grev, tedarik zincirinde aksamalara neden olabileceği endişelerini artırdı. Ancak grev, sendika ve işverenler arasında geçici bir anlaşma sağlanmasıyla üçüncü gününde sona erdi.
GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Geçen hafta, ons bazında altın yüzde 0,2, platin yüzde 1,3, paladyum ise yüzde 0,1 oranında değer kaybederken, gümüş yüzde 1,9 yükseliş kaydetti. Gümüş, ons başına 32,95 dolar seviyesine ulaşarak Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve ABD’de açıklanan istihdam verileri, Fed’in sert faiz indirimleri yapmayacağı beklentilerini güçlendirdi. Powell, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam olduğunu belirterek, Fed’in bu durumu korumak için gerekli araçları kullanacağını ifade etti. Powell, faiz oranlarının hızla düşürülmesi yönünde acele edilmediğini ve iş gücü piyasasında daha fazla soğumaya ihtiyaç olmadığını vurguladı. Bu açıklamalar altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.
BÜYÜK BASKI YARATTI
İstihdam verilerine göre ABD’de tarım dışı istihdam, Eylül ayında 254 bin artarak beklentileri aştı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2’den 4,1’e geriledi. Analistler, bu verilerin ABD ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini ve “yumuşak iniş” yapabileceğine yönelik iyimserliği artırdığını belirtiyor. Bu gelişmeler, Fed’in kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi ve altının ons fiyatında baskı yarattı.
Gümüşteki yükseliş ise küresel arz sıkıntılarının devam edeceği endişeleriyle desteklendi. Arzın talebi karşılamayacağına dair öngörüler, gümüş fiyatlarının yükselmesine yol açtı.
FİYATLARDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR
Geçen hafta, bakır fiyatları yüzde 0,6 azalırken, alüminyum yüzde 0,8, kurşun yüzde 1,7, nikel yüzde 5,3 ve çinko yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Çin’in açıkladığı ekonomik teşvik paketleri, bakır hariç baz metallerde kayda değer yükselişlere neden oldu. Ancak dolara olan talebin artması, bakır fiyatlarının gerilemesine yol açtı.
TARIM ÜRÜNLERİNDE KARIŞIK SEYİR
Chicago Ticaret Borsası’nda, buğday fiyatları yüzde 1,8, mısır yüzde 1,6, pirinç ise yüzde 0,1 oranında artış gösterirken, soya fasulyesi yüzde 2,6 oranında değer kaybetti. Intercontinental Exchange’de ise şeker fiyatları yüzde 1,6 artarken, kahve yüzde 5,3 azaldı. Pamuk fiyatları yatay seyrederken, kakaonun ton başına fiyatı yüzde 14,7 oranında düştü.
Avrupa Birliği’nin, orman alanlarına zarar veren üretim yöntemleriyle elde edilen ürünlerin ithalatına yönelik kuralların 1 yıl erteleneceği haberleri, özellikle kahve ve kakao fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı.