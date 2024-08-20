12 Şirketin Varlık Fonu'na Devredilmesine Prof. Dr. Emre Alkin'den Destek

Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 ŞİRKET DEVREDİLDİ

Buna göre; Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi ve Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi’nin hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi.

'DEĞER KAZANDILAR'

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin şirketlerin Varlık Fonu'na devri ile tv100’de değerlendirmelerde bulunarak, kayyumların önemli bir başarı sağladıklarını ve şirketlerin değer kazandığını ifade etti.

Prof. Dr. Emre Alkin “O zaman yapılanları hatırlayınca halen üzülüyorum. Bizim yaşımızdaki insanlar için bu derin bir yaradır. Rahmetli babam bile diyordu, oğlum yapmayın, etmeyin, dini hassasiyet üzerinden üniversitede propaganda yapmayın diye bizi hep uyarmıştır. 43 yıldır çalıştığı üniversiteden bu iki cenahın yaptıkları yüzünden emekli oldu gitti” dedi.

'SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM'

Prof. Dr. Emre Alkin, şirketlerin devredilmesiyle ilgili olarak ise, “Varlık Fonu’na bu şirketlerin alınması ve bu şirketlerin bir milli değer olarak hazinemize katkıda bulunmasını ben sonuna kadar destekliyorum. Odalar Birliği Başkanı’mız dahil olmak üzere birçok kıymetli insan var, Varlık Fonu’nun yönetiminde. Başkanlığını da zaten Cumhurbaşkanımız yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.