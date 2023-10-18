12. Kalkınma Planı'nın ayrıntıları ortaya çıktı: Kıdem tazminatına göz dikildi

Özelleştirmede uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bir program kapsamında halka arz dahil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanılacağı belirtilirken “Özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek, özelleştirme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıkların portföye dahil edilmesi sağlanacak” denildi.