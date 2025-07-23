12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor
Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan, halk arasında "kabulca" ve "kaplıca" olarak da bilinen siyez buğdayında hasat zamanı geldi. Kimyasal kullanılmadan yetiştirilen bu ata tohumu, besin değeri yüksek yapısıyla hem Türkiye’den hem de yurt dışından yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit buğdayı” olarak da bilinen siyez buğdayında hasat heyecanı başladı. Bölgede “kabulca” veya “kaplıca” ismiyle de anılan bu özel buğday türü, coğrafi işaretli ürün olarak hem iç hem dış pazarda yoğun ilgi görüyor.
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞACAK
İhsangazi’de yaklaşık 12 bin dekarlık alanda ekimi yapılan siyez buğdayının büyük kısmı bulgur üretiminde değerlendirilirken, geri kalanı ise un ve hayvan yemi olarak kullanılıyor. Kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan yetişebilen bu dayanıklı buğday türü, özellikle sağlıklı ve doğal ürünlere yönelen tüketiciler tarafından tercih ediliyor.
YURT DIŞINDA DA GÖZDE
Genetiği değiştirilmemiş, dayanıklı yapısı ve zengin besin içeriğiyle öne çıkan siyez, son yıllarda sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da organik ürün pazarının dikkatini çekiyor. Hasat edilen ürünler, işlenerek hem yurtiçine hem de yurtdışına gönderiliyor.
ÇİFTÇİLER VERİMDEN MEMNUN
İlçede siyez üretimi yapan çiftçiler, bu yılın hasadından oldukça umutlu. Üretici Sabahattin Ciğerci, “Siyez buğdayının hasadına başladık. Umuyoruz ki bu yıl bereketli geçer. Ürünlerimizi işleyip Türkiye’nin her noktasına ulaştıracağız” dedi.
Bir diğer üretici Yasin Ciğerci ise, “Ekim ayında toprakla buluşan siyez buğdayımızı büyük emekle büyüttük. Hasat sürecine girdik ve taş değirmenlerde işleyip katma değerli ürünler haline getireceğiz. Bu tohum, binlerce yıllık geçmişiyle çiftçiler için çok kıymetli. Biz de bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz” sözleriyle siyez üretiminin önemine dikkat çekti.
UNUTULMAYAN LEZZET, KÖKLÜ MİRAS
Ata tohumu olarak adlandırılan siyez buğdayı, hem besin değeri hem de tarihi önemiyle dikkat çekiyor. Genetik yapısı korunmuş nadir tahıllardan biri olan siyez, geçmişten günümüze uzanan bir miras olarak İhsangazi’de yaşatılmaya devam ediyor.