12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan, halk arasında "kabulca" ve "kaplıca" olarak da bilinen siyez buğdayında hasat zamanı geldi. Kimyasal kullanılmadan yetiştirilen bu ata tohumu, besin değeri yüksek yapısıyla hem Türkiye’den hem de yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

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12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor - Resim: 1

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit buğdayı” olarak da bilinen siyez buğdayında hasat heyecanı başladı. Bölgede “kabulca” veya “kaplıca” ismiyle de anılan bu özel buğday türü, coğrafi işaretli ürün olarak hem iç hem dış pazarda yoğun ilgi görüyor.

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12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor - Resim: 2

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞACAK

İhsangazi’de yaklaşık 12 bin dekarlık alanda ekimi yapılan siyez buğdayının büyük kısmı bulgur üretiminde değerlendirilirken, geri kalanı ise un ve hayvan yemi olarak kullanılıyor. Kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan yetişebilen bu dayanıklı buğday türü, özellikle sağlıklı ve doğal ürünlere yönelen tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

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12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor - Resim: 3

YURT DIŞINDA DA GÖZDE

Genetiği değiştirilmemiş, dayanıklı yapısı ve zengin besin içeriğiyle öne çıkan siyez, son yıllarda sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da organik ürün pazarının dikkatini çekiyor. Hasat edilen ürünler, işlenerek hem yurtiçine hem de yurtdışına gönderiliyor.

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12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor - Resim: 4

ÇİFTÇİLER VERİMDEN MEMNUN

İlçede siyez üretimi yapan çiftçiler, bu yılın hasadından oldukça umutlu. Üretici Sabahattin Ciğerci, “Siyez buğdayının hasadına başladık. Umuyoruz ki bu yıl bereketli geçer. Ürünlerimizi işleyip Türkiye’nin her noktasına ulaştıracağız” dedi.

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12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor - Resim: 5

Bir diğer üretici Yasin Ciğerci ise, “Ekim ayında toprakla buluşan siyez buğdayımızı büyük emekle büyüttük. Hasat sürecine girdik ve taş değirmenlerde işleyip katma değerli ürünler haline getireceğiz. Bu tohum, binlerce yıllık geçmişiyle çiftçiler için çok kıymetli. Biz de bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz” sözleriyle siyez üretiminin önemine dikkat çekti.

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12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor - Resim: 6

UNUTULMAYAN LEZZET, KÖKLÜ MİRAS

Ata tohumu olarak adlandırılan siyez buğdayı, hem besin değeri hem de tarihi önemiyle dikkat çekiyor. Genetik yapısı korunmuş nadir tahıllardan biri olan siyez, geçmişten günümüze uzanan bir miras olarak İhsangazi’de yaşatılmaya devam ediyor.

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