12 Bin Yıllık Ata Tohumunda Hasat Başladı: Ekenin Yüzü Gülüyor, 81 İlden Sipariş Yağıyor

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit buğdayı” olarak da bilinen siyez buğdayında hasat heyecanı başladı. Bölgede “kabulca” veya “kaplıca” ismiyle de anılan bu özel buğday türü, coğrafi işaretli ürün olarak hem iç hem dış pazarda yoğun ilgi görüyor.



