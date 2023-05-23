12 bin TL'nin de üzerine çıktı: Uzman isimden asgari ücret tahmini
Asgari ücrete temmuz ayında gelecek zam için tahminler devam ediyor. Zammın memur maaşlarının artışlarına paralel olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkın yüzde 5'ten de az olması, iktidar kanadını hayat pahalılığı karşısında yeni adım atmaya itiyor.
Asgari ücret bu yılın başında 8 bin 506 lira oldu ancak enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün eriyor. Hükümet, temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapacağını açıklamıştı.
Milliyet'e konuşan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, memur maaşlarının yüzde 45 zamla 22 bin liraya çıktığını anımsattı.
Kurtuluş, "İkinci tura girdiğimiz bu dönemde asgari ücretle ilgili beklentiler yüzde 30 artışla 11 bin TL’lerken, seçimlerde ikinci turun ortaya çıkması dolayısıyla memur zamları ile asgari ücret zammının eşitlenebileceği kanaatindeyiz" dedi.