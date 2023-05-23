12 bin TL'nin de üzerine çıktı: Uzman isimden asgari ücret tahmini

Asgari ücrete temmuz ayında gelecek zam için tahminler devam ediyor. Zammın memur maaşlarının artışlarına paralel olması bekleniyor.

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12 bin TL'nin de üzerine çıktı: Uzman isimden asgari ücret tahmini - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkın yüzde 5'ten de az olması, iktidar kanadını hayat pahalılığı karşısında yeni adım atmaya itiyor.

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12 bin TL'nin de üzerine çıktı: Uzman isimden asgari ücret tahmini - Resim: 2

Asgari ücret bu yılın başında 8 bin 506 lira oldu ancak enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün eriyor. Hükümet, temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapacağını açıklamıştı.

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12 bin TL'nin de üzerine çıktı: Uzman isimden asgari ücret tahmini - Resim: 3

Milliyet'e konuşan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, memur maaşlarının yüzde 45 zamla 22 bin liraya çıktığını anımsattı.

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12 bin TL'nin de üzerine çıktı: Uzman isimden asgari ücret tahmini - Resim: 4

Kurtuluş, "İkinci tura girdiğimiz bu dönemde asgari ücretle ilgili beklentiler yüzde 30 artışla 11 bin TL’lerken, seçimlerde ikinci turun ortaya çıkması dolayısıyla memur zamları ile asgari ücret zammının eşitlenebileceği kanaatindeyiz" dedi.

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