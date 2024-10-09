118 Yıllık Şirket İflas Bayrağını Çekti! Üretimi Yıl Sonuna Kadar Durduruldu

TÜM ÇALIŞANLAR İŞLERİNİ KAYBEDECEK

Recaro, normal iflas işlemlerinden geçerken, daha önce kendi kendini idare ederek yeniden yapılandırma çabasında bulunmuştu. Tasfiye sürecinden 200'den fazla çalışan etkilenecek. bunlardan 135'ine geri alınabilir izin verilmişken, 90'ı hâlâ üretimde görev yapıyor. Şirketin en son cirosu 50 milyon Euro'nun altında kalmıştı. İflas idaresinin açıklamalarına göre, tüm çalışanların işlerini kaybedeceği bildirildi. Recaro, birkaç ay önce büyük bir siparişin iptali nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuştu.

1906 yılında kurulan Recaro, spor otomobiller için yenilikçi oturma çözümleriyle tanınmış ve "Reform gövdesi" tasarımı, üstü açık otomobillerin öncüsü olarak kabul edilmiştir. Şirketin tasarımları, otomotiv endüstrisinde çığır açan nitelikteydi.