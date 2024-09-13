110 Bin Lira Maaş Veriyorlar: Geleceğin Mesleği Ama Çalışacak Eleman Bulamıyorlar
Sanayide kritik bir rol oynayan CNC operatörlüğü, son yıllarda personel bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Kaynak: HaberTürk
Üretim potansiyeli yüksek olmasına rağmen, CNC operatörleri için 110 bin TL gibi yüksek maaşlar sunulmasına rağmen sektör eleman bulmada zorluk çekiyor. Diploma şartı aranmayan bu meslek, iş ilanlarında sıklıkla karşılaşılan ve en çok aranan meslekler arasında yer alıyor.
Sektör yetkilileri bu işi "Tam bir altın bilezik" olarak tanımlarken, şirketler de "Yana yana CNC operatörü arıyoruz" şeklinde ifade ediyor.
Yeni iş arayışında olanlar veya farklı sektörlerde kariyerine devam etmek isteyenler, CNC operatörlüğü gibi yüksek maaşlı ve talep gören mesleklere yöneliyor.
Ancak, sektör eleman bulamama sorununu çözemezken, CNC operatörlüğünün sanayideki önemi büyük. Her gün kullanılan pek çok ürünün üretiminde kullanılan CNC makineleri, ihracata yıllık 90 milyar dolar katkı sağlıyor. Yine de, yüksek katma değeri olan bu alan, eleman sıkıntısı nedeniyle üretimde aksamalara yol açabiliyor.
"GELECEĞİN MESLEĞİ"
Habertürk'ün haberine göre, CNC operatörlüğü "Geleceğin ve şu anın mesleği" olarak tanımlanırken, sektörde 5 yıldır her gün eleman arandığı belirtiliyor. Operatör eksikliği nedeniyle üretim sürecinde yavaşlamalar yaşanırken, "Genç arkadaşlara ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.