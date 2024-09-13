110 Bin Lira Maaş Veriyorlar: Geleceğin Mesleği Ama Çalışacak Eleman Bulamıyorlar

Üretim potansiyeli yüksek olmasına rağmen, CNC operatörleri için 110 bin TL gibi yüksek maaşlar sunulmasına rağmen sektör eleman bulmada zorluk çekiyor. Diploma şartı aranmayan bu meslek, iş ilanlarında sıklıkla karşılaşılan ve en çok aranan meslekler arasında yer alıyor.

Sektör yetkilileri bu işi "Tam bir altın bilezik" olarak tanımlarken, şirketler de "Yana yana CNC operatörü arıyoruz" şeklinde ifade ediyor.

Yeni iş arayışında olanlar veya farklı sektörlerde kariyerine devam etmek isteyenler, CNC operatörlüğü gibi yüksek maaşlı ve talep gören mesleklere yöneliyor.