11 Haziran 2025 Güncel Mevduat Faizleri: 5 Milyon TL 32 Günde Ne Kadar Kazandırıyor?

HANGİ BANKA NE KADAR MEVDUAT FAİZ ORANI VERİYOR?

11 Haziran 2025 tarihi itibarıyla güncel mevduat faiz oranlarına baktığımızda, Fibabanka yüzde 52 ile en yüksek faizi sunuyor. 5 milyon TL’lik birikim bu bankada 32 gün sonunda 193 bin 753 TL net kazanç sağlıyor. ING Bank ise yüzde 51 faiz oranı ile 190 bin TL’nin biraz üzerinde getiri sunarken, Akbank ve Yapı Kredi yüzde 49 faiz oranıyla yatırımcısına yaklaşık 182 bin 575 TL kazandırıyor.