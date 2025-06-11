11 Haziran 2025 Güncel Mevduat Faizleri: 5 Milyon TL 32 Günde Ne Kadar Kazandırıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizindeki son artış ve dövizden TL’ye geçişi teşvik eden yeni uygulamalar, mevduat faizlerinde önemli yükselişlere yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar yeniden Türk Lirası mevduat hesaplarına yönelirken, bankalar da 1 aylık vadeli mevduat faizlerini yüzde 53 seviyelerine kadar çıkardı. Peki, 11 Haziran 2025 itibarıyla 5 milyon TL'lik birikim, 32 günlük vadede hangi bankada ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka güncel faiz oranları ve yatırımınıza getireceği aylık kazançlar:
HANGİ BANKA NE KADAR MEVDUAT FAİZ ORANI VERİYOR?
11 Haziran 2025 tarihi itibarıyla güncel mevduat faiz oranlarına baktığımızda, Fibabanka yüzde 52 ile en yüksek faizi sunuyor. 5 milyon TL’lik birikim bu bankada 32 gün sonunda 193 bin 753 TL net kazanç sağlıyor. ING Bank ise yüzde 51 faiz oranı ile 190 bin TL’nin biraz üzerinde getiri sunarken, Akbank ve Yapı Kredi yüzde 49 faiz oranıyla yatırımcısına yaklaşık 182 bin 575 TL kazandırıyor.
Garanti BBVA’da mevduat faizi yüzde 48,5 seviyesinde seyrediyor ve bu bankada 5 milyon TL’lik yatırımınız 180 bin 712 TL net kar getirebiliyor. İş Bankası yüzde 39,5 faiz oranı ile 147 bin 178 TL, QNB Finansbank yüzde 38 ile 141 bin 589 TL, Ziraat Bankası ise yüzde 35 faiz oranıyla 130 bin 411 TL net kazanç sağlıyor.
Bu oranlar, yüksek tutarlı birikim sahipleri için mevduat hesaplarının ne denli cazip hale geldiğini gösteriyor. Özellikle yüzde 50’ye yakın faiz oranları, TL mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırırken, yatırımcıların getiri beklentilerini de yükseltiyor.