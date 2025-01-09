11 Bin Lira Ödeyen Tapu Sahibi Olacak! TOKİ'den Kaçırılmayacak 2+1 Konut Fırsatı

Başvuru yapan kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Konutlar için ödeme planında, yüzde 25 peşinat ve 120 ay taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışı oranı ile güncellenecek. İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme imzalama tarihini takip eden ayda başlayacak. İlk dönemsel artış ise Temmuz 2025'te yapılacak.