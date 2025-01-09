11 Bin Lira Ödeyen Tapu Sahibi Olacak! TOKİ'den Kaçırılmayacak 2+1 Konut Fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin çeşitli illerinde, özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve Trabzon gibi büyük şehirlerde 2+1 ve 3+1 daireleri satışa sunmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ'nin yeni projeleri, uygun ödeme koşullarıyla dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı tanıyor. Bu projeler arasında, 2+1 ve 3+1 daireler için belirlenen satış fiyatları ve ödeme planları dikkat çekiyor.
ANKARA'DA YENİ KONUT SATIŞI BAŞLATILDI
TOKİ tarafından Ankara'nın Güdül ilçesinde başlatılan yeni projede, 212 adet konut ve 1 ticaret merkezi yer alacak. Satışa sunulacak 77 daireden 59’u 2+1, 18’i ise 3+1 olarak belirlenmiş durumda.
Ankara'da satılacak olan 2+1 dairelerin başlangıç fiyatı 454.007,03 TL peşinat ve 120 ay vade ile 11.350,18 TL'den başlarken, 3+1 dairelerin fiyatı ise 567.441,65 TL peşinat ve 120 ay vade ile 14.186,04 TL'den başlıyor.
BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR
Başvurular 20 Ocak 2025 ile 24 Ocak 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlenirken, başvurular TC. Ziraat Bankası AŞ. Türkiye genelindeki tüm şubelerinden yapılabilecek. Kura çekilişi 5 Şubat 2025 tarihinde yapılacak, asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri 10-14 Şubat 2025 arasında, yedek hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri ise 19-21 Şubat 2025 arasında olacak.
Başvuru yapan kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Konutlar için ödeme planında, yüzde 25 peşinat ve 120 ay taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışı oranı ile güncellenecek. İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme imzalama tarihini takip eden ayda başlayacak. İlk dönemsel artış ise Temmuz 2025'te yapılacak.