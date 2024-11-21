106 Yıllık Otomotiv Devi İflasın Eşiğinde

Şirketin 265 çalışanı bulunuyor ve bu çalışanların maaşları, iflas yardımı sayesinde önümüzdeki üç ay boyunca güvence altında. Ancak, uzun vadede işten çıkarmaların olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Johann Vitz GmbH'nin yaşadığı zorluklar, sadece bu şirkete özgü değil. Otomotiv sektörü genelinde yaşanan çip krizi, tedarik zinciri sorunları ve artan maliyetler, birçok üreticiyi olumsuz etkiledi. Bu durum, tedarikçileri de zor durumda bırakarak iflaslara neden oluyor.