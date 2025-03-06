102 Motosiklet Sürücüsüne Rekor Ceza Kesildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ekipler tarafından yapılan kontrollerde 102 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Son Güncelleme:
102 Motosiklet Sürücüsüne Rekor Ceza Kesildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 5 ayrı noktada eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde 102 motosiklet sürücüsüne 320 bin lira para cezası verildi.

Manavgat’ta kazaları önlemek, sürücü ve yolcuların mevcut trafik güvenliğini koruyarak artırmak, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince denetim yapıldı. Antalya Caddesi başta olmak üzere 5 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren denetimde binden fazla motosiklet ve sürücü denetlendi. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde eksiği bulunan 102 motosiklet ve sürücüsüne 320 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, 1 motosiklet ise trafikten men edildi.

Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!Yaşam

Ramazan Ayında Bu Besinlerden Uzak Durun! 2 Kat Daha Fazla Acıktırıyor, Kan Şekerini YükseltiyorRamazan Ayında Bu Besinlerden Uzak Durun! 2 Kat Daha Fazla Acıktırıyor, Kan Şekerini YükseltiyorYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Motosiklet Para cezası Trafik Trafik Cezası
Son Güncelleme:
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
En Sağlıklı Kahve Belli Oldu! 1 Tutam Ekleyin, Yaz Gelmeden Kilolarınıza Veda Edin En Sağlıklı Kahve Belli Oldu! 1 Tutam Ekleyin, Yaz Gelmeden Kilolarınıza Veda Edin
CHP’den İthalat Tepkisi, ‘Sektör Zora Giriyor’ CHP’den İthalat Tepkisi, ‘Sektör Zora Giriyor’
Döviz Büroları için Kritik Hamle! Resmi Gazete'den Duyuruldu, Zorunlu Olacak: Süre 2 Yıla Çıkarıldı Döviz Büroları için Kritik Hamle!
ÇOK OKUNANLAR
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Artık İş Yerinde Bunu Yapan Yandı: 'Elzem Oldu' Diyerek Açıkladılar, Bakanlık Devreye Giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mobbing Genelgesi
Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor