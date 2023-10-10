100'üncü yıl ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu: Hangi emekliler alabilecek?
Cumhuriyet'in 100. yılında sadece bir kez verilecek olan ikramiye tutarı ne zaman hesaplara yatacak? 100. yıl ikramiyesinden hangi emekliler faydalanabilecek?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün toplandı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları ve görüşmeleri vatandaşlara aktardı.
Erdoğan kabine öncesi AKP kongresinde yaptığı konuşmada, "“Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
Yaklaşık 3.5 saat süren kabine toplantısı sonrası Erdoğan kameraların karşısına geçerek emeklilere verilecek olan ikramiyeyi açıkladı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Milletimize verdiğimiz çalışan ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hâlâ yüksek seyretmesinin bizim bu çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık.
Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz.”
İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Erdoğan'ın açıklaması sonrası emeklilere yapılacak ikramiye ödemesinin ne zaman yapılacağı sorulmaya başlandı.
Yapılan açıklamaya göre sadece tek sefer yapılacak 5 bin liralık ödeme Kasım ayından itibaren hesaplarda olacak. 100. yıl ikramiyesi hangi emeklilerin hesabına yatacak?
Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 5 bin liralık ikramiye sadece çalışmayan emeklilerin hesabına yatacak. Yani esnaf emeklileri, şirket ortağı emekliler, SGDP ile çalışan emekliler bu ikramiyeden yararlanamayacak.
5 bin liralık ikramiye dul ve yetimler hisseleri oranında 1.250₺, 2.500₺, 3.750₺ olarak hesaplarına yatacak.