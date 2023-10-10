100'üncü yıl ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu: Hangi emekliler alabilecek?

“Milletimize verdiğimiz çalışan ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hâlâ yüksek seyretmesinin bizim bu çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık.