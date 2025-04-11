100 Yıllık Serüven Son Buldu: Gıda Devi Apar Topar Piyasadan Çekildi!

EKONOMİK BASKIYA DAYANAMADI

Oberweis, Illinois merkezli bir dondurma ve süt ürünleri zinciriydi. 43 şubesiyle dört Orta Batı eyaletinde faaliyet gösteren şirket, klasik hizmet anlayışı, cam şişelerde süt satışı ve evlere teslimat hizmetiyle biliniyordu. Ancak bu köklü marka da ekonomik baskıya ve azalan talebe daha fazla dayanamadı.

Benzer bir son, Friendly’s Restaurants adlı başka bir ünlü zinciri daha önce vurmuştu. 1935’te kurulan Friendly’s, dondurması ve aile menüleriyle tanınıyordu. Ancak pandemi sonrası toparlanamayan şirket, 2020’de iflas başvurusu yapmış ve 2021’de Amici Partners Group LLC’ye satılmıştı.