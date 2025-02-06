100 Yıllık Moda Devinde Skandal! Rekor Düşüş Oldu, Apar Topar İşten Çıkardılar
İtalyan moda devi Gucci’nin sahibi Kering, yaratıcı yönetmen Sabato de Sarno’nun markadan ayrılacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılında Alessandro Michele’nin yerine getirilen Sabato de Sarno, Gucci’nin tasarım şefi olarak markaya yeni bir vizyon kazandırma hedefiyle göreve başlamıştı.
GUCCİ’DE YENİ YÖNETMEN BEKLENİYOR
Kering, yaptığı açıklamada Sabato de Sarno ile yollarını ayırdıklarını ve yerine geçecek yeni yaratıcı yönetmenin zamanla duyurulacağını belirtti. Moda dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, Gucci’nin gelecekteki tasarım yönüyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
GUCCİ'NİN GELİRLERİ DÜŞTÜ, HİSSELERİ ÇAKILDI
Gucci’nin çatı şirketi Kering'in hisseleri, bu ayrılık haberinin ardından erken işlemlerde yüzde 3 değer kaybetti. Zaten zor bir dönemden geçen Kering, Gucci’nin üçüncü çeyrekte yüzde 25 oranında gelir kaybı yaşamasıyla sektördeki rakiplerinin gerisinde kaldı.
Şirketin hisse fiyatı son 12 ayda yaklaşık üçte bir oranında düşerken, 1921 yılında Floransa'da kurulan Gucci’nin yeni yaratıcı yönetmeninin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor.