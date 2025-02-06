100 Yıllık Moda Devinde Skandal! Rekor Düşüş Oldu, Apar Topar İşten Çıkardılar

GUCCİ’DE YENİ YÖNETMEN BEKLENİYOR

Kering, yaptığı açıklamada Sabato de Sarno ile yollarını ayırdıklarını ve yerine geçecek yeni yaratıcı yönetmenin zamanla duyurulacağını belirtti. Moda dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, Gucci’nin gelecekteki tasarım yönüyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.