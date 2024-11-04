100 Yıllık İçki Devi İflas Etti: Nedenini Duyan İnanamadı
Hamburg merkezli alkollü içki perakendecisi Charles Hosie borçlarını ödeyemediği için iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hamburg merkezli ünlü alkollü içecek ve lüks gıda perakendecisi Charles Hosie, borçlarını ödeyemediği için iflas başvurusunda bulundu. Almanya'da 1918 yılından bu yana faaliyet gösteren Charles Hosie, 1984 yılında Bacardi tarafından devralınmıştı.
Lüks yiyecekler ve ithal içkiler üreten Charles Hosie, borçlarının ağırlaşmasından dolayı 3 Eylül'de iflas sürecini başlatarak, 25 Ekim'de borçlanma nedeniyle dava açtı. İlk olarak 1965 yılında resmi olarak kurulan şirket, Charles George Hosie'nin 1918'de sektöre adım atmasıyla kök salmaya başlamıştı.
Bugün André Karl Lembcke ve Rainer Hosie'nin yönetimindeki firma, Almanya'nın en önemli ithalatçılarından biri olarak biliniyor.