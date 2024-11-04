100 Yıllık İçki Devi İflas Etti: Nedenini Duyan İnanamadı

Hamburg merkezli ünlü alkollü içecek ve lüks gıda perakendecisi Charles Hosie, borçlarını ödeyemediği için iflas başvurusunda bulundu. Almanya'da 1918 yılından bu yana faaliyet gösteren Charles Hosie, 1984 yılında Bacardi tarafından devralınmıştı.