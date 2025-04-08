100 Yıllık Efsane Markada Büyük Kriz: İmparatorluk Sarsılıyor! Şubelerini Teker Teker Kapatacak
Almanya'nın 100 yıllık şirketi BayWa, ekonomik zorluklar nedeniyle 26 şubesini kapatma kararı aldı. Yaklaşık 1300 çalışanın işini kaybedeceği süreç, 2027 sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak.
Kaynak: Artı49
Almanya’nın köklü firmalarından BayWa, ekonomik darboğazın etkisiyle ülke genelinde önemli bir küçülme sürecine giriyor. Münih merkezli ve 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirket, toplamda 26 şubesini kapatacağını duyurdu. Bu karar, yaklaşık 1300 çalışanı doğrudan etkileyecek.
Artı49’un haberine göre, kapanacak şubelerin önemli bir kısmı Bavyera bölgesinde bulunuyor. Şirketin özellikle tarım ve inşaat malzemeleri departmanları bu yeniden yapılandırma sürecinden etkilenirken, tarım makineleri alanında hizmet veren birimlerin faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
ÇALIŞANLARININ YÜZDE 40'INI İŞTEN ÇIKARACAK
Kapanma kararının en sert yansıması ise Münih’teki genel merkezde yaşanacak. Şirket, burada görevli çalışanların yaklaşık yüzde 40’ının işine son verileceğini öngörüyor.
BayWa’dan yapılan açıklamada, mağaza ağının müşteri talepleri ve finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirildiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bazı yapı marketleri ve tarım ürünleri şubelerinin uzun vadede kar sağlayamayacağı sonucuna varıldığı belirtildi. Bu doğrultuda kapanma süreci 2027 yılı sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak.
İŞTEN ÇIKARILMALAR KAÇINILMAZ
Şirket yetkilileri, sürecin mümkün olduğunca sosyal sorumluluk bilinciyle yönetileceğini vurgulasa da, zorunlu işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu açıkladı. BayWa’nın yaşadığı finansal sıkıntıların temelinde ise borçlanmaya dayalı hızlı büyüme modelinin olduğu ifade ediliyor.