100 Yıllık Efsane Markada Büyük Kriz: İmparatorluk Sarsılıyor! Şubelerini Teker Teker Kapatacak

ÇALIŞANLARININ YÜZDE 40'INI İŞTEN ÇIKARACAK

Kapanma kararının en sert yansıması ise Münih’teki genel merkezde yaşanacak. Şirket, burada görevli çalışanların yaklaşık yüzde 40’ının işine son verileceğini öngörüyor.

BayWa’dan yapılan açıklamada, mağaza ağının müşteri talepleri ve finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirildiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bazı yapı marketleri ve tarım ürünleri şubelerinin uzun vadede kar sağlayamayacağı sonucuna varıldığı belirtildi. Bu doğrultuda kapanma süreci 2027 yılı sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak.