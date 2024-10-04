100 Kilometrede Sadece 166 TL Yakıyor! Dacia'nın Ekim Ayı Fiyat Listesi Açıklandı
Romanya merkezli otomobil üreticisi Dacia, Türkiye'de satış rekorları kırmaya devam ederken, Ekim 2024'e ait güncel fiyat listesi de açıklandı. Şirketin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan araçlar, yakıt verimliliğiyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dacia'nın 100 kilometrede ortalama 4 litre yakıt tükettiği, bu oranın illere göre değişiklik gösterse de 160 TL ila 180 TL arasında bir maliyete denk geldiği belirtiliyor.
Dacia Duster:
Expression TCe 150 bg EDC: 1.283.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC: 1.223.000 TL
Essential TCe 150 bg 4x4: 1.413.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.567.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC: 1.327.900 TL
Extreme TCe 150 bg EDC: 1.378.900 TL
Dacia Jogger:
Extreme Turbo ECO-G 100 bg (5 koltuklu): 1.305.000 TL
Extreme Turbo 110 bg (7 koltuklu): 1.310.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg (7 koltuklu): 1.335.000 TL
Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik (7 koltuklu): 1.599.000 TL
Dacia Sandero Stepway:
Expression Stepway TCe 90 bg CVT: 1.099.000 TL
Extreme Stepway TCe 90 bg CVT: 1.149.000 TL
Dacia Spring:
Extreme Electric 65 bg: 892.000 TL
Dacia'nın uygun fiyat ve yakıt tasarrufu sunan modelleri, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal seçenekler arasında yer alıyor.