100 Kilometrede Sadece 166 TL Yakıyor! Dacia'nın Ekim Ayı Fiyat Listesi Açıklandı

Dacia Sandero Stepway:

Expression Stepway TCe 90 bg CVT: 1.099.000 TL

Extreme Stepway TCe 90 bg CVT: 1.149.000 TL

Dacia Spring:

Extreme Electric 65 bg: 892.000 TL

Dacia'nın uygun fiyat ve yakıt tasarrufu sunan modelleri, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal seçenekler arasında yer alıyor.