100 Bin TL’nin Üzerine Çıkmıştı, En Ağır Ceza Yolda! Asgari Ücret Zammı İle Etiket Değiştirene Çok Sert Uyarı

Asgari ücret zammı yüzde 30 artış ile 22.104 TL olarak dün akşam açıklandı. Ancak her zam döneminde olduğu gibi bu yıl da asgari ücret artışını fırsat bilerek ürün, mal ve hizmet fiyatlarını artıranlara bu kez çok sert daha sert bir uyarı geldi. Para cezalarında artış yüzde 43,93 olarak geçtiğimiz günlerde artırılmış rakam 130 bin TL’nin bile üzerine yükselmişti. Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı duyurusunda fahiş fiyat fırsatçılarına nefes aldırmayacaklarını kesin bir dille açıkladı.

İşte Bakanlıktan gelen o metin:

“2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. %30’luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 TL net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Bu çerçevede özellikle asgari ücretten kaynaklanan artış oranını, sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı Ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti, toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.

"ARTIŞ ORANINA ÇEVİRMEK İSTEYENLERİ UYARIYORUZ"

Bu nedenle, asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedir.

YÜZDE 43,93'LÜK ZAM HATIRLATILDI

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aşırı gözlük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirimlerini hassaten rica ediyoruz.

2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında bütün denetim cezaları artırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.”

Kaynak: Haber Merkezi