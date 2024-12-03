100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Ok Gibi Fırladı: Faiz Yarışı İyice Kızıştı
Parayla para kazanma dönemi başladı, bankalar arası faiz yarışı iyice kızıştı. 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi ok gibi fırladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte bankalar arası faiz yarışı da iyice kızıştı. Bankaların yıl sonu bilançolarını güçlendirmek için mevduat faizlerini yükseltmesiyle mevduat toplama yarışında vites yükseldi. Birçok banka mevduata teklif ettiği faiz oranlarını %50 seviyesinin üzerine çekti.
Vatandaşlar, TL cinsinden vadeli mevduat hesaplarına yatırım yaparak en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları ve 32 günlük vade sonunda elde edilecek getirileri araştırmaya başladı. Aralık 2024 itibarıyla bankalarca TL mevduata sunulan güncel oranlar belli oldu. İşte 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi...
Anadolubank: %55 (1-90 gün vade)
ON Dijital (Bugan Bank): %55
TEB: %53 (Marifetli Hesap-30 gün)
Alternatif Bank: %53 (VOV Hesap)
ING Bank: %52
Fibabanka: %51
Odea Bank: %51 (Okisjen – Yeni Hesap)
Akbank: %50
DenizBank: %50
QNB: %49
100 BİN TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ OK GİBİ FIRLADI
En yüksek mevduat oranı olan %55 dikkate alındığında;
50 bin TL’nin aylık getirisi 2 bin 260 TL
100 bin TL’nin aylık getirisi 4 bin 520 TL
250 bin TL’nin aylık getirisi 11 bin 300 TL
500 bin TL’nin aylık getirisi 22 bin 600 TL
1 milyon TL’nin aylık getirisi 45 bin 200 TL olarak gerçekleşiyor.