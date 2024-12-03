100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Ok Gibi Fırladı: Faiz Yarışı İyice Kızıştı

Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte bankalar arası faiz yarışı da iyice kızıştı. Bankaların yıl sonu bilançolarını güçlendirmek için mevduat faizlerini yükseltmesiyle mevduat toplama yarışında vites yükseldi. Birçok banka mevduata teklif ettiği faiz oranlarını %50 seviyesinin üzerine çekti.

Vatandaşlar, TL cinsinden vadeli mevduat hesaplarına yatırım yaparak en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları ve 32 günlük vade sonunda elde edilecek getirileri araştırmaya başladı. Aralık 2024 itibarıyla bankalarca TL mevduata sunulan güncel oranlar belli oldu. İşte 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi...