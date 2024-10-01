100 Bin TL Düşük Faizli Kredi Hazırlığı! İddiası Bile Yetti, Borcu Olanları İlgilendiriyor: Gözler Meclis'te...

Borcu olanları heyecanlandıran iddia! Meclis'in bu ay içinde hem sicil affını hem de borcu olanlara ödeme kolaylığı sağlayacak devlet destekli borç kapatma kredisini gündeme alması bekleniyor. Bu kapsamda uygun faizli kredi ile 100 bin TL verileceği iddia edildi. İşte düşük faizli kredi desteği için haberin detayları...

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100 Bin TL Düşük Faizli Kredi Hazırlığı! İddiası Bile Yetti, Borcu Olanları İlgilendiriyor: Gözler Meclis'te...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) uzun bir aranın ardından bugün mesaisine başlıyor! Meclis’i yeni yasama döneminde yoğun bir gündem karşılayacak. Bu kapsamda borçlular için yeni adımlar da Meclis gündemine alındı. Sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi düzenlemesi yolda!

YENİ YASAMA YILI BAŞLIYOR

Meclis Genel Kurulu 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün 15.00’te toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul’da milletvekillerine hitap edecek, Meclis Başkanı Kurtulmuş ise akşam açılış resepsiyonu verecek.

100 Bin TL Düşük Faizli Kredi Hazırlığı! İddiası Bile Yetti, Borcu Olanları İlgilendiriyor: Gözler Meclis'te... - Resim : 1

100 BİN TL DÜŞÜK KREDİ FAİZİ İLE DESTEK

Sözcü’de yer alan haberde, devlet destekli borç kapatma kredisi, torba yasa kapsamında gündeme alınması planlanan önemli maddelerden biri. Bu düzenleme ile, vatandaşlara 100 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi sağlanarak, mevcut borçların kamu bankalarına daha uygun faiz oranlarıyla taşınması hedefleniyor.

Borç ödemelerinde zorlanan vatandaşlar için bu kredi paketinin, finansal anlamda bir rahatlama getirmesi bekleniyor. Ancak, bu kredinin vatandaşlar üzerinde yaratacağı etki, nihai düzenlemelerin detaylarına bağlı olacak.

100 Bin TL Düşük Faizli Kredi Hazırlığı! İddiası Bile Yetti, Borcu Olanları İlgilendiriyor: Gözler Meclis'te... - Resim : 2

BU AY İÇİNDE GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Torba yasa içerisinde ayrıca, kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir düzenleme de yer alıyor. Bu kapsamda, vergi borçları, SGK prim borçları, genel sağlık sigortası prim borçları ve trafik cezaları gibi kamuya olan borçların yapılandırılması planlanıyor.

Sicil affı ve borç kapatma kredisiyle ilgili kanun teklifi TBMM’ye sunulmuş durumda. Meclis’in tatilde olması nedeniyle, bu teklifin Ekim ayında görüşülmesi bekleniyor.

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Kaynak: Sözcü

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