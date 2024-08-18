100 Bin Lirası Olan Konut Sahibi Olacak: TOKİ'den 29 İlde Dev Kampanya

Teminat bedelleri ise konutun muhammen bedeline göre değişiyor:

- 699.999 TL’ye kadar olan konutlar için 40.000 TL,

- 700.000 TL ile 1.499.999 TL arasındaki konutlar için 100.000 TL,

- 1.500.000 TL ile 3.999.999 TL arasındaki konutlar için 200.000 TL,

- 4.000.000 TL ve üzerinde olan konutlar için 500.000 TL teminat bedeli ödenmesi gerekmektedir.