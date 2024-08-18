100 Bin Lirası Olan Konut Sahibi Olacak: TOKİ'den 29 İlde Dev Kampanya
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde başlatılan yeni konut projesini duyurdu. Proje kapsamında, 100.000 TL peşinatla ev sahibi olma imkânı sunulacak.
Artan konut fiyatları karşısında dar gelirli vatandaşlara önemli bir fırsat sunan proje, ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. TOKİ’nin yeni projesi, konut sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor.
Proje kapsamında satışa sunulacak iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli ve Zonguldak yer alıyor.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki TOKİ kampanyasında, 100.000 TL peşinatla 1+1 daire sahibi olunabiliyor. Kalan tutar ise 72 ay vade ile ödenebilecek. Ayrıca, Bursa Nilüfer Konut Projesi'nde 2+1 daireler için peşinat olarak 200.000 TL talep ediliyor.
Açık artırma toplantısına katılmak ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, belirlenen teminat bedellerini Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
Teminat bedelleri ise konutun muhammen bedeline göre değişiyor:
- 699.999 TL’ye kadar olan konutlar için 40.000 TL,
- 700.000 TL ile 1.499.999 TL arasındaki konutlar için 100.000 TL,
- 1.500.000 TL ile 3.999.999 TL arasındaki konutlar için 200.000 TL,
- 4.000.000 TL ve üzerinde olan konutlar için 500.000 TL teminat bedeli ödenmesi gerekmektedir.