100 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak: TOKİ Kaçırılmayacak Fırsatı Duyurdu

TOKİ'NİN YENİ KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

TOKİ, yeni uygun fiyatlı konut kampanyasını duyurdu. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 47 ilde toplam 369 gayrimenkul, açık artırma ile satışa sunulacak. Kura çekimi 16 ve 17 Ekim tarihlerinde, saat 10.30’da Ankara Çukurambar'daki Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, TOKİ’nin açık artırmasına katılmak isteyenler, internet üzerinden teklif verebilecek. Yalnızca konut değil, iş yerleri de satışa sunulacak. Hangi ilde ne kadar gayrimenkulün satılacağına dair detaylar TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşıldı.