100 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak: TOKİ Kaçırılmayacak Fırsatı Duyurdu
TOKİ, kenarda 100 bin lirası olanlar için 12 bin lira aylık taksitle uygun fiyatlı 369 konutun satışını duyurdu. Konutlara ilişkin detaylar belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ, yeni bir kampanya başlattı. Artık 100.000 TL birikimi olanlar, aylık 12.000 TL taksitle konut sahibi olabilecek.
TOKİ, Ekim ayına özel konut satışlarını duyurdu ve İstanbul ile Ankara'nın da aralarında bulunduğu toplam 47 ilde konut satışı gerçekleştirecek. TOKİ'nin satışa sunacağı 369 gayrimenkul, açık artırma yöntemi ile alıcılarla buluşacak.
UYGUN FİYATLI KONUT FIRSATI DUYURULDU
TOKİ, ucuz ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 100.000 TL birikimi olanlar, %15 peşinat ile konut sahibi olabilecek. Ayrıca, 60 ay, 72 ay veya 120 ay vadeli seçeneklerle konut alımı yapılabiliyor. İşte TOKİ’nin yeni konut kampanyası ile ilgili detaylar.
TOKİ'NİN YENİ KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU
TOKİ, yeni uygun fiyatlı konut kampanyasını duyurdu. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 47 ilde toplam 369 gayrimenkul, açık artırma ile satışa sunulacak. Kura çekimi 16 ve 17 Ekim tarihlerinde, saat 10.30’da Ankara Çukurambar'daki Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
Ayrıca, TOKİ’nin açık artırmasına katılmak isteyenler, internet üzerinden teklif verebilecek. Yalnızca konut değil, iş yerleri de satışa sunulacak. Hangi ilde ne kadar gayrimenkulün satılacağına dair detaylar TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşıldı.
100 BİN LİRA PEŞİNAT VE 12 BİN LİRA TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI
TOKİ’nin yeni konut projesi kapsamında, 100.000 TL peşinat ödeyenlere ayda 12.000 TL taksitle ev satışı yapılacak. Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, 60 ay vadeli konut almak isteyenler %15 peşinat ödeyecek. 120 ay vadeli konut almak isteyenler de yine %15 peşinat verecek. 72 ay vadeli konut almak isteyenlerin ise %25 peşinat ödemesi gerekecek.