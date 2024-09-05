100 Bin Liranın Getirisi Uçuşa Geçti: Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı

Banka hesabında 100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranıyla 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor ve bir ay sonunda 4 bin 367 lira kazanç sağlıyor. 1 milyon lira mevduatı olan bir kişi ise yüzde 53 faiz oranıyla 1 aylık vadede 1 milyon 42 bin 987 lira kazanıyor, yani bir aylık dönemde 42 bin 981 lira elde ediyor.