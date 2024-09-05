100 Bin Liranın Getirisi Uçuşa Geçti: Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı
Bankaların mevduat faizi oranı uçuşa geçti. Merkez Bankası'nın son işlemleri sonrası yükselen mevduat faizi oranı, 100 bin TL ile 1 milyon TL'nin aylık getirisini uçurdu.
1 milyon ve 100 bin TL’nin getirisi uçtu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı düzenlemelerle mevduat faizlerini arttırdı. Merkez Bankası’nın bu müdahaleleri ile eylül ayının ilk haftasında piyasada Türk Lirası fazlalığı sona erdi.
Ayrıca gecelik faizler son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, bu durumla ilgili yaptığı analizlerde, gecelik faizlerin politika faizi seviyesinin altına düşmesine izin verilmeyeceği izlenimini vurguladı. Bu durum, yüksek mevduat faiz oranlarının devam edeceğine işaret ediyor.
NTV'de yer alan habere göre, Merkez Bankası'nın adımları sonrası mevduat faizlerinde yüksek oranlar uygulamaya devam edildi. Bu sayede parasını mevduatta değerlendirenlerin enflasyon karşısındaki getirisi de korunmuş oldu. Merkez Bankası, bankalar tarafından uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranlarını açıkladı. Buna göre faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:
1 aya kadar vadede faiz: %53,92
3 aya kadar vadede faiz: %59,04
6 aya kadar vadede faiz: %53,41
1 yıla kadar vadede faiz: %52,61
1 yıl ve daha uzun vadede faiz: %44,01
Banka hesabında 100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranıyla 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor ve bir ay sonunda 4 bin 367 lira kazanç sağlıyor. 1 milyon lira mevduatı olan bir kişi ise yüzde 53 faiz oranıyla 1 aylık vadede 1 milyon 42 bin 987 lira kazanıyor, yani bir aylık dönemde 42 bin 981 lira elde ediyor.