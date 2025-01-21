100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarında güncellemelere gitti. Özellikle 32 günlük (yaklaşık 1 aylık) vadede yüksek faiz oranları sunan kampanyalarla, vatandaşları cazip fırsatlar bekliyor. 100 bin TL'lik bir birikiminizi en yüksek faizle değerlendirmek istiyorsanız, doğru adresi bulmak için bu rehber tam size göre!

Neden 32 Günlük Vade?

32 günlük vade, hem kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen hem de paraya yakın zamanda ihtiyaç duyabilecek olanlar için tercih edilen bir süredir. Bu vadede faiz oranları genellikle daha yüksek olurken, aynı zamanda paraya erişim kolaylığı da sunar.

100 Bin TL ile 32 Günde En Yüksek Getiriyi Nasıl Elde Edebilirsiniz?