100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti

Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizlerinde Hareketlilik! 100 Bin TL ile 32 Günde En Yüksek Getiriyi Hangisi Sunuyor?

100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti - Resim: 1

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarında güncellemelere gitti. Özellikle 32 günlük (yaklaşık 1 aylık) vadede yüksek faiz oranları sunan kampanyalarla, vatandaşları cazip fırsatlar bekliyor. 100 bin TL'lik bir birikiminizi en yüksek faizle değerlendirmek istiyorsanız, doğru adresi bulmak için bu rehber tam size göre!

Neden 32 Günlük Vade?
32 günlük vade, hem kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen hem de paraya yakın zamanda ihtiyaç duyabilecek olanlar için tercih edilen bir süredir. Bu vadede faiz oranları genellikle daha yüksek olurken, aynı zamanda paraya erişim kolaylığı da sunar.

100 Bin TL ile 32 Günde En Yüksek Getiriyi Nasıl Elde Edebilirsiniz?

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100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti - Resim: 2

TEB

Faiz Oranı %53

Net Kazanç 4.181,92 TL

Vade Sonu Tutar 104.181,92 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %47

Net Kazanç 3.708,49 TL

Vade Sonu Tutar 103.708,49 TL

ODEA

Faiz Oranı %51

Net Kazanç 4.024,11 TL

Vade Sonu Tutar 104.024,11 TL

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100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti - Resim: 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %45,5

Net Kazanç 3.590,14 TL

Vade Sonu Tutar 103.590,14 TL

ON PLUS

Faiz Oranı %53

Net Kazanç 4.181,92 TL

Vade Sonu Tutar 104.181,92 TL

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100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti - Resim: 4

FİBA BANK

Faiz Oranı %50,5

Net Kazanç 3.984,66 TL

Vade Sonu Tutar 103.984,66 TL

ING

Faiz Oranı %51

Net Kazanç 4.024,11 TL

Vade Sonu Tutar 104.024,11 TL

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100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti - Resim: 5

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 3.550,68 TL

Vade Sonu Tutar 103.550,68 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %40

Net Kazanç 3.156,16 TL

Vade Sonu Tutar 103.156,16 TL

AKBANK

Faiz Oranı %46,5

Net Kazanç 3.669,04 TL

Vade Sonu Tutar 103.669,04 TL

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