100 Bin Lira, 500 Bin Lira ve 1 Milyon Liranın Aylık Faiz Getirisi Rekora Koşuyor: Kenarda Parası Olan Yaşadı

Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, bankalardaki vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları da önemli ölçüde arttı. Yatırımcılar için altından sonra en çok kazandıran araçlardan biri olan vadeli hesaplar, artan faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki, 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon lira için güncel faiz getirileri ne kadar?

Merkez Bankası’nın aldığı son kararlarla TL mevduat faiz oranları yukarı yönlü bir ivme kazandı. Bankalar, TL’nin değerini artırmayı hedefleyen bu politikalar doğrultusunda vadeli hesap faizlerini güncelledi ve oranlar yüzde 50’lerin üzerine çıktı. Özellikle yüksek kredi faiz oranları ve enflasyon baskısı altında olan vatandaşlar için vadeli hesaplar daha cazip hale geldi.