100 Bin Lira, 500 Bin Lira ve 1 Milyon Liranın Aylık Faiz Getirisi Rekora Koşuyor: Kenarda Parası Olan Yaşadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası mevduatlarını destekleme kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirdi.
Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, bankalardaki vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları da önemli ölçüde arttı. Yatırımcılar için altından sonra en çok kazandıran araçlardan biri olan vadeli hesaplar, artan faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki, 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon lira için güncel faiz getirileri ne kadar?
Merkez Bankası’nın aldığı son kararlarla TL mevduat faiz oranları yukarı yönlü bir ivme kazandı. Bankalar, TL’nin değerini artırmayı hedefleyen bu politikalar doğrultusunda vadeli hesap faizlerini güncelledi ve oranlar yüzde 50’lerin üzerine çıktı. Özellikle yüksek kredi faiz oranları ve enflasyon baskısı altında olan vatandaşlar için vadeli hesaplar daha cazip hale geldi.
GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Son yapılan düzenlemelerle bankalardaki mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları şu şekilde belirlendi:
- 1 aya kadar vadeli hesaplar: %53,92
- 3 aya kadar vadeli hesaplar: %59,04
- 6 aya kadar vadeli hesaplar: %53,41
- 1 yıla kadar vadeli hesaplar: %52,61
- 1 yıl ve üzeri vadeli hesaplar: %44,01
100 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
100 bin TL’lik bir mevduatın, 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi 4.493 TL’ye ulaşıyor.
500 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
500 bin lirasını vadeli hesapta değerlendiren bir yatırımcı, 32 günlük vadede 22.466 TL faiz geliri elde ediyor.
1 MİLYON LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
1 milyon TL mevduat yatıran mudi ise 32 gün sonunda 44.933 TL kazanç sağlıyor.
MEVDUAT FAİZİ NEDİR?
Mevduat faizi, birikimlerinizi belirli bir vade boyunca bankada değerlendirdiğinizde elde ettiğiniz kazanç anlamına geliyor. Bankaların sunduğu faiz oranlarıyla birikimlerinizin ne kadar getiri sağlayacağını hesaplayabilir ve yatırım kararlarınızı bu doğrultuda verebilirsiniz.