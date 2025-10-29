10 Yaşındaki Defne Zeynep Enci, İlk Sinema Filmiyle Altın Portakal’da Parladı

Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Aldığımız Nefes” filmiyle izleyici karşısına çıkan 10 yaşındaki Defne Zeynep Enci, performansıyla büyük beğeni topladı. Genç oyuncu, ilk sinema deneyimini “Hem gurur hem mutluluk verici” sözleriyle anlattı.

10 Yaşındaki Defne Zeynep Enci, İlk Sinema Filmiyle Altın Portakal'da Parladı
Türkiye’nin en köklü film etkinliği olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl da sinema dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilen Türkiye-Danimarka ortak yapımı “Aldığımız Nefes”, festivalin öne çıkan filmlerinden biri oldu.

Yönetmenliğini Şeyhmus Altun’un yaptığı film, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde, Avrupa prömiyerini ise San Sebastian Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Türkiye’deki ilk gösterimini Altın Portakal’da yapan film, kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası köyde yaşayan bir ailenin yaşadığı dramatik olayları konu alıyor.

10 YAŞINDAKİ DEFNE ZAFERİ

Filmde “Esma” karakterini canlandıran 10 yaşındaki Defne Zeynep Enci, performansıyla izleyenleri etkiledi. İlk sinema deneyimini yaşayan genç oyuncu, “İlk teklif geldiğinde çok çekingendim ama sete alışınca her sabah koşa koşa gidiyordum. Arkadaşlarım beni tebrik ediyor, benimle gurur duyuyor. Bu benim için büyük mutluluk” dedi. Enci, ileride ünlü bir oyuncu olma hayalini de dile getirdi.

“SEYİRCİYLE BULUŞMAK HARİKA BİR DUYGU”

Yönetmen Şeyhmus Altun, filmi seyirciyle birlikte izlemenin çok özel bir deneyim olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geçen yıl Altın Portakal Film Forumu’ndaydık, bir yıl sonra bitmiş filmle dönmek çok güzel bir his. Bu toprakların hikayesini bu topraklarda anlatmak çok anlamlı. Tepkileri görmek, seyircinin filmle bağ kurduğunu hissetmek bizim için büyük mutluluk.”

“FESTİVALLERİN YAŞATILMASI MUCİZE”

Filmin oyuncularından Hakan Karsak ise festivallerin sinema için taşıdığı önemi vurguladı:
“Altın Portakal benim için özel bir festival. Her yıl burada olmak gurur verici. Şartlara rağmen bu festivalin sürüyor olması büyük bir başarı. Yurt dışında filmler alkışlanıyor ama asıl gerçek reaksiyonu Türkiye’de, fuaye alanında görmek mümkün.”

Genç yetenek Defne Zeynep Enci’nin performansı, Altın Portakal seyircisi tarafından uzun süre alkışlandı. “Aldığımız Nefes” ekibi, festivalden büyük bir moral ve gururla ayrıldı.

Kaynak: DHA

