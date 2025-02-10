10 Yaşındaki Çocuk Milyoner Olup Köşeyi Döndü: Ailesi Bile İnanamadı

MİLYON DOLARLIK BAŞARI

"Shark Tank"taki başarısıyla birlikte Cassidy'nin şirketi hızla büyüdü, her yıl 1 milyon doların üzerinde gelir elde etmeye başladı. "The Baby Toon" adını verdiği şirketiyle silikon kaşıklarını dünya genelinde tüketicilere ulaştırdı. Kısa sürede milyon dolarlık bir ciroya ulaşan Cassidy, hem bir iş kadını hem de bir ilham kaynağı oldu.

Böylelikle Cassidy'nin hikayesi, tüm dünyada genç girişimcilere ilham kaynağı olurken, onun başarısı küçük bir fikrin nasıl büyük bir başarıya dönüşebileceğini göstermiş oldu.