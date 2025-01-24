10 Günde 1 Ton Üretiliyor: Kadınlar Evde Yapıp Satıyorlar, Ekonomiye Büyük Katkı
Adana'nın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan kadınlar, kendi emekleriyle ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmek için önemli bir adım atıyor. Bir araya gelen kadınlar, hem yerel lezzetler üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde sürdürülen çalışmalarda, kadınlar erişte başta olmak üzere çeşitli gıda ürünlerini üreterek geçimlerini sağlıyor.
Kaynak: DHA
Kadınlar, kooperatifin sağladığı olanaklarla 10 günde 1 ton erişte üretimi yapabiliyor. Ayda 3-4 tona kadar üretim kapasitesine ulaşan bu girişim, yalnızca erişte ile sınırlı değil. Kadınlar mevsimlik sebze ve meyvelerden reçel, salça ve konserve gibi ürünler de hazırlayarak gelir elde ediyor.
KAPASİTE 2 KATINA ÇIKTI
Kooperatifin Başkanı Suna Çetin, bu girişimde aile içi şiddete maruz kalmış ya da çalışma hakkı ellerinden alınmış kadınlara öncelik verdiklerini belirtti. Çetin, "Kadınların kabuğunu kırmasını ve hayatlarını yeniden inşa etmelerini destekliyoruz. Avrupa Birliği projesi kapsamında aldığımız makinelerle üretim kapasitemizi iki katına çıkardık" dedi.
YENİ MAKİNELERLE ÜRETİM ARTIŞI SAĞLANDI
Kooperatifin mutfağı, yoğurma, öğütme ve fırında kurutma makineleriyle donatılmış durumda. Bu sayede üretim daha hızlı ve verimli hale geliyor. Çetin, "Kadınlarımızın ürettikleri ürünler hem ekonomik hem de sosyal anlamda hayatlarını değiştiriyor" diye konuştu.
KADINLAR İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Kooperatif mutfağında çalışan iki çocuk annesi Zeynep Çakar, bu işin hayatında önemli bir değişim yarattığını ifade etti. Çakar, "Burada erişte, tarhana ve kuru meyve gibi pek çok ürün üretiyoruz. Hem kişisel anlamda güçlendim hem de ekonomik bağımsızlık kazandım" dedi.