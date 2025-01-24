10 Günde 1 Ton Üretiliyor: Kadınlar Evde Yapıp Satıyorlar, Ekonomiye Büyük Katkı

KADINLAR İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kooperatif mutfağında çalışan iki çocuk annesi Zeynep Çakar, bu işin hayatında önemli bir değişim yarattığını ifade etti. Çakar, "Burada erişte, tarhana ve kuru meyve gibi pek çok ürün üretiyoruz. Hem kişisel anlamda güçlendim hem de ekonomik bağımsızlık kazandım" dedi.