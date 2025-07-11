10 Bin Tanesinin Arasından Özenle Seçti Sadece 7 Tane Yaptı! Tanesini 35 Bin Liraya Satıyor
Sivas’ta bıçak ustalığını sürdüren Emre Göçeri, yaklaşık 10 bin koç boynuzu arasından titizlikle seçtiği özel parçalarla, Türkiye’de benzeri olmayan bıçaklar üretti. Göçeri’nin tarihi motiflerle bezediği ve sınırlı sayıda ürettiği koleksiyonluk bıçaklar, 35 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Koç boynuzlarının doğal alacalı yapısını ve renk geçişlerini bıçak tasarımında öne çıkaran Emre Göçeri, Balıkesir ve Kütahya yörelerinden temin ettiği boynuzların kalite ve estetik açısından fark yarattığını söyledi. Göçeri, “Yaklaşık 8-10 bin boynuz içerisinden yalnızca 15-20 tanesi özel nitelikte çıktı. Onların da yalnızca 7-8’inden özgün bıçaklar yapabildik” dedi.
Sınırlı sayıda hazırlanan bu el yapımı bıçakların fiyatları 3 bin TL’den başlarken, bazı özel tasarımlar 35 bin TL’ye kadar çıkıyor. Göçeri, bugüne kadar ürettiği 5 özel bıçağın tek bir koleksiyonere satıldığını ifade etti.
TARİHİ MOTİFLERDEN ESİNLENDİ, ‘YUNUS MODELİ’ ORTAYA ÇIKTI
Göçeri, dizilerde ve tarih kitaplarında rastladığı motiflerden yola çıkarak tasarladığı modellerde, geçmişin kılıç ve hançer işlemelerini modern yorumlarla harmanladığını anlattı. Göçeri, “Bu desenleri ilk olarak bir dizide gördüm, ardından araştırma yaparak Anadolu’nun farklı bölgelerindeki kılıç ve hançer örneklerine ulaştım. Zincir ve yılan motifleriyle birleştirerek tamamen bize ait yeni bir model ortaya çıkardık. Biz buna ‘Yunus modeli’ adını verdik” dedi.
PATENT BAŞVURUSU YAPILDI
İşlemeli ve renkli koç boynuzu bıçaklarının bugüne kadar Sivas bıçakçılığında örneği olmadığını belirten Göçeri, “Daha önce yalnızca siyah ve sarı tonlarda düz boynuzlar kullanılıyordu. Bu yeni ürünle birlikte desenli, kehribar görünümlü, renkli boynuzlar kullanmaya başladık. Tasarımlarımız için patent başvurumuzu da yaptık” açıklamasında bulundu.
KOLEKSİYONERLERDEN YOĞUN TALEP
Üretilen özel bıçakların günlük kullanımdan çok koleksiyon amaçlı tercih edildiğini vurgulayan Emre Göçeri, “İnsanlar bu bıçakları el emeği bir sanat eseri olarak görüyor. Görsel olarak büyüleyici buluyorlar. Ancak bu durumun bir dezavantajı da var. Artık sadece bu özel bıçaklar isteniyor, klasik modellerimiz ikinci planda kalıyor” şeklinde konuştu.