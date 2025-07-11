10 Bin Tanesinin Arasından Özenle Seçti Sadece 7 Tane Yaptı! Tanesini 35 Bin Liraya Satıyor

Koç boynuzlarının doğal alacalı yapısını ve renk geçişlerini bıçak tasarımında öne çıkaran Emre Göçeri, Balıkesir ve Kütahya yörelerinden temin ettiği boynuzların kalite ve estetik açısından fark yarattığını söyledi. Göçeri, “Yaklaşık 8-10 bin boynuz içerisinden yalnızca 15-20 tanesi özel nitelikte çıktı. Onların da yalnızca 7-8’inden özgün bıçaklar yapabildik” dedi.

Sınırlı sayıda hazırlanan bu el yapımı bıçakların fiyatları 3 bin TL’den başlarken, bazı özel tasarımlar 35 bin TL’ye kadar çıkıyor. Göçeri, bugüne kadar ürettiği 5 özel bıçağın tek bir koleksiyonere satıldığını ifade etti.