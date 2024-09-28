10 Bankada Faiz Depremi! Getirisi 40 Bin Lirayı Aştı

Bankaların mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. 10 bankanın bir aylık mevduat getirisi de duyuruldu. 1 milyon liranın bir aylık getirisi 40 bin TL’yi aştı. İşte tüm ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Bankada Faiz Depremi! Getirisi 40 Bin Lirayı Aştı - Resim: 1

Kamu ve özel bankaların mevduat faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte, yatırımcılar ve nakit birikimi olan vatandaşlar için mevduat hesapları cazip bir yatırım seçeneği haline geldi. Dolar ve altın gibi yatırım araçlarına yönelen vatandaşlar da paralarını bu alanlardan çekip, mevduat hesaplarına aktarmaya başladı. Durum böyle olunca, bankaların sunduğu mevduat faiz oranları ve bu oranların aylık getirileri büyük ilgi gördü.

Özellikle 1 milyon liranın aylık getirisini öğrenmek isteyenler, kamu ve özel bankaların faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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