1 Yılda En Çok Zenginleşen İsimler Belli Oldu: Para Parayı Çekti, Servetleri 2'ye Katlandı

Yapılan araştırmalara göre, sadece 12 ABD'li milyarder, 2024 yılında toplamda yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir servet kazandı. Milyarderlerin bu kadar hızlı zenginleşmesinin başlıca nedeni, teknoloji şirketlerinin hisse senetlerindeki büyük artış oldu. Özellikle elektrikli araçlar, yapay zeka ve sosyal medya gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri, yatırımcıların büyük ilgisini gördü.