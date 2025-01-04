1 Yılda En Çok Zenginleşen İsimler Belli Oldu: Para Parayı Çekti, Servetleri 2'ye Katlandı
2024, ABD'li milyarderler için adeta bir altın çağı oldu. Özellikle teknoloji sektöründeki hızlı büyüme ve borsadaki yükseliş, bu kişilerin servetlerini katlamalarına olanak sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan araştırmalara göre, sadece 12 ABD'li milyarder, 2024 yılında toplamda yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir servet kazandı. Milyarderlerin bu kadar hızlı zenginleşmesinin başlıca nedeni, teknoloji şirketlerinin hisse senetlerindeki büyük artış oldu. Özellikle elektrikli araçlar, yapay zeka ve sosyal medya gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri, yatırımcıların büyük ilgisini gördü.
İşte 2024'te zenginliğini katlayan isimler...
Bill Gates
2024 net servet kazancı: 19,0 milyar dolar
Toplam net servet: 160 milyar dolar
Şirket: Microsoft
Warren Buffett
2024 net servet kazancı: 21,8 milyar dolar
Toplam net servet: 142 milyar dolar
Şirket: Berkshire Hathaway
Thomas Peterffy
2024 net servet kazancı: 28,1 milyar dolar
Toplam net servet: 53,8 milyar dolar
Servet kaynağı: Interactive Brokers
Sergey Brin
2024 net servet kazancı: 40,0 milyar dolar
Toplam net servet: 160 milyar dolar
Zenginlik kaynağı: Alphabet
Larry Page
2024 net servet kazancı: 43,7 milyar dolar
Toplam net servet: 170 milyar dolar
Zenginlik kaynağı: Alphabet
Michael Dell
2024 net servet kazancı: 46,1 milyar dolar
Toplam net servet: 124 milyar dolar
Servet kaynağı: Dell
Jeff Bezos
2024 net servet kazancı: 63,7 milyar dolar
Toplam net servet: 241 milyar dolar
Zenginlik kaynağı: Amazon
Larry Ellison
2024 net servet kazancı: 70,3 milyar dolar
Toplam net servet: 193 milyar dolar
Zenginlik kaynağı: Oracle
Jensen Huang
2024 net servet kazancı: 76,1 milyar dolar
Toplam net servet: 120 milyar dolar
Zenginlik kaynağı: Nvidia
Mark Zuckerberg
2024 net servet kazancı: 81,2 milyar dolar
Toplam net servet: 209 milyar dolar
Zenginlik kaynağı: Meta
Walton ailesi
2024 net servet kazancı: 138 milyar dolar
Toplam net servet: 388,5 milyar dolar
Servet kaynağı: Walmart
Elon Musk
2024 net servet kazancı: 213 milyar dolar
Toplam net servet: 442 milyar dolar
Zenginlik kaynağı: Tesla, SpaceX