1 Yılda En Çok Zenginleşen İsimler Belli Oldu: Para Parayı Çekti, Servetleri 2'ye Katlandı

2024, ABD'li milyarderler için adeta bir altın çağı oldu. Özellikle teknoloji sektöründeki hızlı büyüme ve borsadaki yükseliş, bu kişilerin servetlerini katlamalarına olanak sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi

1 Yılda En Çok Zenginleşen İsimler Belli Oldu: Para Parayı Çekti, Servetleri 2'ye Katlandı - Resim: 1

Yapılan araştırmalara göre, sadece 12 ABD'li milyarder, 2024 yılında toplamda yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir servet kazandı. Milyarderlerin bu kadar hızlı zenginleşmesinin başlıca nedeni, teknoloji şirketlerinin hisse senetlerindeki büyük artış oldu. Özellikle elektrikli araçlar, yapay zeka ve sosyal medya gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri, yatırımcıların büyük ilgisini gördü.

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1 Yılda En Çok Zenginleşen İsimler Belli Oldu: Para Parayı Çekti, Servetleri 2'ye Katlandı - Resim: 2

İşte 2024'te zenginliğini katlayan isimler...

Bill Gates

2024 net servet kazancı: 19,0 milyar dolar

Toplam net servet: 160 milyar dolar

Şirket: Microsoft

Warren Buffett

2024 net servet kazancı: 21,8 milyar dolar

Toplam net servet: 142 milyar dolar

Şirket: Berkshire Hathaway

Thomas Peterffy

2024 net servet kazancı: 28,1 milyar dolar

Toplam net servet: 53,8 milyar dolar

Servet kaynağı: Interactive Brokers

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1 Yılda En Çok Zenginleşen İsimler Belli Oldu: Para Parayı Çekti, Servetleri 2'ye Katlandı - Resim: 3

Sergey Brin

2024 net servet kazancı: 40,0 milyar dolar

Toplam net servet: 160 milyar dolar

Zenginlik kaynağı: Alphabet

Larry Page

2024 net servet kazancı: 43,7 milyar dolar

Toplam net servet: 170 milyar dolar

Zenginlik kaynağı: Alphabet

Michael Dell

2024 net servet kazancı: 46,1 milyar dolar

Toplam net servet: 124 milyar dolar

Servet kaynağı: Dell

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1 Yılda En Çok Zenginleşen İsimler Belli Oldu: Para Parayı Çekti, Servetleri 2'ye Katlandı - Resim: 4

Jeff Bezos

2024 net servet kazancı: 63,7 milyar dolar

Toplam net servet: 241 milyar dolar

Zenginlik kaynağı: Amazon

Larry Ellison

2024 net servet kazancı: 70,3 milyar dolar

Toplam net servet: 193 milyar dolar

Zenginlik kaynağı: Oracle

Jensen Huang

2024 net servet kazancı: 76,1 milyar dolar

Toplam net servet: 120 milyar dolar

Zenginlik kaynağı: Nvidia

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1 Yılda En Çok Zenginleşen İsimler Belli Oldu: Para Parayı Çekti, Servetleri 2'ye Katlandı - Resim: 5

Mark Zuckerberg

2024 net servet kazancı: 81,2 milyar dolar

Toplam net servet: 209 milyar dolar

Zenginlik kaynağı: Meta

Walton ailesi

2024 net servet kazancı: 138 milyar dolar

Toplam net servet: 388,5 milyar dolar

Servet kaynağı: Walmart

Elon Musk

2024 net servet kazancı: 213 milyar dolar

Toplam net servet: 442 milyar dolar

Zenginlik kaynağı: Tesla, SpaceX

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