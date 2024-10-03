1 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Fırsatı Duyuruldu: Sadece O Yaş Altındakiler Faydalanabilecek

Halkbank, özellikle girişimcileri desteklemek amacıyla sunduğu Halk Girişimci Kredisi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, girişimciler için 250.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor. Üstelik bu kredi, 12 aya kadar anapara ödemesiz dönemle birlikte toplamda 60 ay vade ile kullanılabiliyor. Krediye başvurabilmek için 45 yaşını aşmamış ve en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor.

Halkbank’ın sunduğu bu avantajlı kredi paketi, girişimci kredileri arasında önemli bir seçenek olarak görülüyor. Ayrıca, bankanın sunduğu diğer girişimci kredileri de yoğun ilgi görüyor. Genç Girişimci Kredisi, Cesur Girişimci Kredisi, Tekno Girişimci Kredisi ve Usta Girişimci Kredisi gibi farklı kredi türleri, sektörlerine göre girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik seçenekler sunuyor.