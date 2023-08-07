1 yıl geçerli olacak: Bu şartları taşıyanlara ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan vatandaşlara bağladığı yaşlılık maaşı, yani bir diğer adıyla 65 yaş aylığı ücretlerinde geçtiğimiz günlerde artışa gidildi.