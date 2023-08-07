1 yıl geçerli olacak: Bu şartları taşıyanlara ödeme yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan vatandaşlara bağladığı yaşlılık maaşı, yani bir diğer adıyla 65 yaş aylığı ücretlerinde geçtiğimiz günlerde artışa gidildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası 65 yaş aylığında da ödeme miktarında artışa gidildiğini açıkladı. 65 yaş aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye çıkarıldı.
Yani ihtiyaç sahibi ve herhangi bir yerden emekliliği bulunmayan 65 yaş üzerindeki yurttaşlara ödenen sosyal yardım, 2023 yaşlılık maaşı ücreti, temmuz ayından itibaren 2.348 lira oldu.
Ödemeyi alabilmek için başvuru yapılması gerektiği vurgulandı.