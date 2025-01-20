1 Şubat İtibarıyla Yürürlüğe Girecek: Ev Kadınlarına Aylık 15 Bin TL Maaş Verilecek

FİNANSMAN İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Projenin temelinde dünyada da yaygınlaşan esnek çalışma modelleri bulunuyor. Kısa çalışma, hibrit çalışma ve dijital platform çalışmaları gibi yöntemlerin sosyal güvenlik sistemiyle entegrasyonu için çeşitli araştırmalar yapılacak. Projeye sağlanacak finansman ise İşsizlik Fonundan karşılanacak.

Bu proje, hem ev kadınları hem de üniversite öğrencileri için iş gücüne katılım fırsatlarını artırmayı hedefliyor.