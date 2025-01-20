1 Şubat İtibarıyla Yürürlüğe Girecek: Ev Kadınlarına Aylık 15 Bin TL Maaş Verilecek
1 Şubat itibarıyla hayata geçecek olan yeni çalışma sisteminin detayları belli oldu. Ev kadınlarının da dahil edildiği programda 'Home ofis' sistemi ile aylık 15 bin TL maaş verilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şubat ayında başlayacak yeni bir proje ile ev kadınları için evden çalışarak gelir elde etme fırsatı sunuluyor. Üniversite öğrencilerinden sonra ev kadınlarının da dâhil edildiği projede, belirli iş kollarında 10 ay boyunca esnek saatlerde çalışacak kişilere aylık 15 bin lira ödeme yapılacak.
'HOME OFİS' MODELİYLE EVDEN ÇALIŞACAKLAR
Hükümet, gençler ve kadınlar için iş gücüne katılımı artırmayı hedefleyen yenilikçi bir çalışma modelini hayata geçiriyor. Daha önce yalnızca üniversite öğrencilerini kapsayacağı duyurulan proje, ev kadınlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda, ev kadınları ‘home ofis’ modeliyle evlerinden çalışarak istihdam edilecek.
AYLIK 15 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, proje başlangıçta 12 bin lira olarak belirlenen ödeme tutarını 15 bin liraya çıkardı. Üniversite öğrencileri part-time olarak kamu alanlarında çalışırken, ev kadınları ise evden yürütülebilecek görevlerde yer alacak. Projede çalışma saatlerinin esnek olması sayesinde özellikle çocuklu kadınların çalışma düzenlerini kendileri belirlemelerine imkân tanınacak.
HANGİ İŞLERDE ÇALIŞILACAK?
Projeye katılan üniversite öğrencileri, yeşil dönüşüm destek programlarından geri dönüşüm faaliyetlerine, çocuk ve hasta bakımı gibi sosyal hizmetlerden tarımsal üretim ve hayvancılığa kadar birçok alanda görev alacak. Ev kadınları ise dijital platformlar üzerinden yapılabilecek işlerde istihdam edilecek.
FİNANSMAN İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK
Projenin temelinde dünyada da yaygınlaşan esnek çalışma modelleri bulunuyor. Kısa çalışma, hibrit çalışma ve dijital platform çalışmaları gibi yöntemlerin sosyal güvenlik sistemiyle entegrasyonu için çeşitli araştırmalar yapılacak. Projeye sağlanacak finansman ise İşsizlik Fonundan karşılanacak.
Bu proje, hem ev kadınları hem de üniversite öğrencileri için iş gücüne katılım fırsatlarını artırmayı hedefliyor.