1 Ocak'tan itibaren 60 Bin Liranın Üzerinde Zam Geliyor! Erken Emekli Olmak İsteyenleri İlgilendiriyor: Ucuza SGK Primi İçin Son Günler

Yılın son günleri yaklaşırken milyonlarca kişi asgari ücret artışını merakla bekliyor. Ancak sadece çalışanlar değil emeklilik için prim borçlanması yapmayı düşünenler de bu kritik dönemi yakından takip ediyor. Çünkü 31 Aralık’a kadar yapılacak borçlanma başvuruları mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Bu da önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, 2025 yılı asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık’ta başlayacak ve ay sonunda tamamlanacak. Şu an 2024 brüt asgari ücret 20.002 TL, net ise 17.002 TL. 2025 asgari ücret için konuşulan zam oranları ise yüzde 30-45 bandında bulunuyor. Asgari ücretin brüt tutarına göre belirlenen askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanmaları bu zamma göre belirlenecek.

2025 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Erkekler askerlikte geçen süreleri borçlanarak yani satın alarak primlerine ekleyebiliyor. Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanabiliyor ve her çocuk için 720 gün olmak üzere toplam 2160 gün satın alabiliyor. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri satın alabiliyor. Bu borçlanmalar için ödenecek paralar o an geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bir aylık borçlanma için en az mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. Yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45'e çıkıyor. Dolayısıyla asgari ücrete gelecek herhangi bir zam yapılacak borçlanma miktarlarını da artırıyor.

Örneğin bu yıl 12 aylık borçlanma miktarı 20.002 liralık brüt asgari ücrete göre 76.807 lira olarak hesaplanıyor. Asgari ücrete gelecek yüzde 30-40 zam düşünüldüğünde bu rakam 99.849 TL-107.530 TL gibi bir rakama çıkacak. Gurbetçiler için bu fark daha da büyüyecek. Bakıldığında bu yıl 31 Aralık'a kadar yapılacak borçlanma başvurusu her durumda asgari ücret artacağı için daha kazançlı olacak.

ÖDEME YAPMAK GEREKMİYOR

Borçlanma yapmak isteyenlerin 31 Aralık gece yarısına kadar ister e-devlet üzerinden isterse SGK müdürlüklerine giderek borçlanma için başvurmaları halinde hesaplamaları bu yıl geçerli asgari ücretten yapılacak. Başvuru bu konuda yeterli oluyor. Ödemeler ise iki ay sonra yapılıyor. O yüzden öncelikle e-devlet ya da SGK müdürlüklerinden başvuru yapmak yeterli olacak. 2 ay sonra imkan olmadığında eğer ödeme yapılamazsa başvuru iptal ediliyor. Ancak hak kaybolmuyor. İstenildiği zaman tekrar başvuru yapılabiliyor.

Örneğin primi eksik olduğu için emekli olamayan bir sigortalı askerlik günleri ile bu primi tamamlayabiliyorsa 31 Aralık akşamına kadar e-Devlet’ten ya da SGK müdürlüğüne giderek başvurduğunda 2024 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yapılacak. Bu sigortalı ödemeleri Şubat ayına kadar yapabilecek. Sigortalı 1 Ocak 2025'te başvurursa yeni belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacağından daha yüksek bir ödeme yapmak zorunda kalacak.

İHTİYAÇ KADAR GÜN ALABİLİRSİNİZ

Borçlanmalarda ne kadar ihtiyaç varsa o kadar gün satın alınabiliyor. Örneğin bir annenin iki çocuk borçlanma hakkı var. Bu da 1440 gün eder. Ancak annenin 800 güne ihtiyacı varsa bu kadar gün için başvuru yapabiliyor. Borçlanmalarda istenilen kadar gün satın alınabilirken ihya da durum farklılaşıyor. Bağ-Kur günlerini satın alacaklar geçmişte ödemedikleri günlerin tamamını almak zorundalar. Burada kısmi ödeme olmuyor.

KİMLER BORÇLANMA İLE EMEKLİ OLABİLİR?

Primi eksik olan EYT'liler bu fırsattan yararlanabilir. Yine emekli olmak için gününü dolduracak ve askerlik ya da doğum borçlanması yapacak tüm sigortalılar bu yıl içinde başvuru yaparsa kazançlı çıkacak. Ayrıca geçmiş dönemde Bağ-Kur günleri olan ve bunları ihya edecekler de bu yılki asgari ücretten ödeme yapmak için 31 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor. Yine gurbetçilerde borçlanma için 31 Aralık'a kadar başvuru yaparsa daha hesaplı ödeme yapacak.