1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek: Sürücülere Akaryakıt Artık İndirimli Olacak

9 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaptığı açıklamada 2024 yılında ilçede yaşanan 165 motosiklet kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığını belirterek, bu durumun kendilerini harekete geçirdiğini ifade etti. Soylu, "Kazalardaki ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmenin en temel kuralı, bu kaskları takmak. Bizler de güvenlik güçleri kanallarıyla her türlü tedbirleri alıyoruz. Hem de çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz.