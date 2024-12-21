1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek: Sürücülere Akaryakıt Artık İndirimli Olacak
Gaziantep İslahiye Kaymakamlığı, akaryakıt istasyonları ile kask takan motosiklet sürücülerine indirimli akaryakıt verilmesi konusunda protokol imzaladı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle 3 ay boyunca yüzde 5 indirim yapılacak.
Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet kazalarının yarattığı can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla önemli bir adım atıldı. İlçedeki akaryakıt istasyonları, motosiklet sürücülerine yönelik hayata geçirilen yeni bir proje kapsamında önemli bir teşvik sağladığını duyurdu.
1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen protokol ile 9 akaryakıt işletmesi sahibi, kask takarak yakıt alan motosiklet sürücülerine 3 ay boyunca yüzde 5 indirim yapacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, sürücüleri kask takmaya teşvik ederek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİNCE HAREKETE GEÇİLDİ
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaptığı açıklamada 2024 yılında ilçede yaşanan 165 motosiklet kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığını belirterek, bu durumun kendilerini harekete geçirdiğini ifade etti. Soylu, "Kazalardaki ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmenin en temel kuralı, bu kaskları takmak. Bizler de güvenlik güçleri kanallarıyla her türlü tedbirleri alıyoruz. Hem de çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz.
3 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK
Yılbaşından itibaren 3 ay süreyle kaskını takarak akaryakıt istasyonuna gelen hemşehrilerimiz, yüzde 5'lik indirimden faydalanacaklar ve bu indirimden çok kısa süre sonra da kask alacak para çıkar diye düşünüyorum. Projeye destek olan akaryakıt istasyonu sahiplerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.