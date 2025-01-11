1 Ocak'ta Yürürlüğe Girdi: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Bu Ürünler Artık İade Edilemeyecek

"Şimdi yönetmelik değişikliği ile 'Eğer tüketici kendi gönderecekse kargo parasını kendisi ödeyecek' diyorlar. Tüketiciye bir yük bindiriliyor. Bu yürürlüğe 1 Ocak 2025'te girdi. Biz 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakat 2025'e girdik ve halen karar verilmedi." ifadelerini kullanan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek. Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var. Öncesinde bu karara bağlanır ve bir zarara sonuç verilmezdi. 1 Ocak'tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak."