1 Ocak'ta Başlıyor! ÖTV'siz Alınabilecek Otomobiller Belli Oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan 7537 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, birçok yeniliği beraberinde getirdi.
Baybars Ergün
Yeni düzenleme ile engellilerin ÖTV muafiyetli araç alım hakkı 5 yıldan 10 yıla yükseltildi. Bununla birlikte, alınacak araçlarda yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.
ÖTV'SİZ ARAÇ HAKKINA KISITLAMA GETİRİLDİ
Yeni düzenlemeyle birlikte, engelliler artık ÖTV muafiyetinden 10 yılda bir yararlanabilecek. Ayrıca alınacak araçlarda, yüzde 20 oranında yerli üretim şartı aranacak.
ÖTV MUAFİYETLİ OTOMOBİLLER LİSTESİ BELLİ OLDU
ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek araç modelleri şu şekilde sıralandı:
Fiat: Egea Sedan, Cross, Cross Wagon
Togg: T10X
Toyota: Corolla, C-HR
Renault: Clio, Duster, Megane
Hyundai: i10, i20, Bayon