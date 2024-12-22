1 Ocak’ta Başlayacak: Nakit Ödeme Devri Tarihe Karışıyor

BELTUR’DAN AÇIKLAMA

BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, yeni sisteme ilişkin şunları söyledi:

Beltur, misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutarak hizmet anlayışını şekillendiriyor. Uygun fiyatlarla kaliteli hizmeti birleştirerek, İstanbul’un favori yeme-içme ve etkinlik noktalarından biri olmayı sürdürüyoruz. Şimdi bu hizmet anlayışımızı dijital çağa taşırken, misafirlerimize modern ödeme yöntemleriyle daha rahat bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, dijitalleşme süreçlerimizin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesi, Beltur’un sürdürülebilirlik misyonuyla da birebir örtüşmektedir. Tüm şubelerimizle birlikte bu dönüşüme hazırız ve misafirlerimizin de bu yeni dönemi memnuniyetle karşılayacağını düşünüyoruz.