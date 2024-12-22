1 Ocak’ta Başlayacak: Nakit Ödeme Devri Tarihe Karışıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki BELTUR, 1 Ocak 2025 itibarıyla nakit para kullanımını sonlandıracağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
BELTUR işletmelerinde 1 Ocak itibarıyla ödemeler İstanbulkart, banka kartı ve kredi kartı ile gerçekleştirilecek.
Son yıllarda tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler, vatandaşları nakitten uzaklaştırırken, işletmeleri de bu yeni döneme hazırladı. Söz konusu yeni değişiklikle birlikte BELTUR’da da artık nakit ödeme devri kapandı. Bundan böyle müşteriler ödemelerini İstanbulkart, banka kartı ve kredi kartı ile yapacak.
BELTUR’DAN AÇIKLAMA
BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, yeni sisteme ilişkin şunları söyledi:
Beltur, misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutarak hizmet anlayışını şekillendiriyor. Uygun fiyatlarla kaliteli hizmeti birleştirerek, İstanbul’un favori yeme-içme ve etkinlik noktalarından biri olmayı sürdürüyoruz. Şimdi bu hizmet anlayışımızı dijital çağa taşırken, misafirlerimize modern ödeme yöntemleriyle daha rahat bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, dijitalleşme süreçlerimizin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesi, Beltur’un sürdürülebilirlik misyonuyla da birebir örtüşmektedir. Tüm şubelerimizle birlikte bu dönüşüme hazırız ve misafirlerimizin de bu yeni dönemi memnuniyetle karşılayacağını düşünüyoruz.
İSTANBULKART KULLANICILARINA ÖZEL KAMPANYA
Bu değişiklikle birlikte, İstanbulkart kullanıcılarına özel bir kampanya da başlatılıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren İstanbulkart ile yapılan ödemelerde %10 nakit iade avantajı sunulacak Kampanya detayları, BELTUR'un web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alacak.