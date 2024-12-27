1 Ocak'a Kadar Yaptırmayan Yandı! 3 Bin 589 Lira Zam Geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2025 yılına ait tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden belirlendi.

Kaynak: AA

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1 Ocak'a Kadar Yaptırmayan Yandı! 3 Bin 589 Lira Zam Geldi - Resim: 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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1 Ocak'a Kadar Yaptırmayan Yandı! 3 Bin 589 Lira Zam Geldi - Resim: 2

SAYAÇ ÜCRET TARİFELERİ AÇIKLANDI

Yeni tarifeye göre, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, sayaçların anma debisine göre 111 ile 155 lira arasında değişecek.

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1 Ocak'a Kadar Yaptırmayan Yandı! 3 Bin 589 Lira Zam Geldi - Resim: 3

Elektrik sayaçları için ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlarda 85 lira, üç fazlı sayaçlarda ise 111 lira olarak belirlendi. Ayrıca, bu sayaçlarda tamir ücretleri tek fazlılar için 111 lira, üç fazlılar içinse 127 lira olacak.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri ise sınıfına göre 121 lira ile 3 bin 589 lira arasında değişiyor.

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1 Ocak'a Kadar Yaptırmayan Yandı! 3 Bin 589 Lira Zam Geldi - Resim: 4

REDDEDİLEN SAYAÇLAR İÇİN ÜCRET ALINMAYACAK

Tebliğde, muayene sonrası reddedilen sayaçlardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceği de vurgulandı. Ayrıca, ücret tarifesinin tamir ve ayar istasyonlarında görünür bir şekilde asılacağı belirtildi. Bu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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