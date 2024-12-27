1 Ocak'a Kadar Yaptırmayan Yandı! 3 Bin 589 Lira Zam Geldi

Elektrik sayaçları için ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlarda 85 lira, üç fazlı sayaçlarda ise 111 lira olarak belirlendi. Ayrıca, bu sayaçlarda tamir ücretleri tek fazlılar için 111 lira, üç fazlılar içinse 127 lira olacak.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri ise sınıfına göre 121 lira ile 3 bin 589 lira arasında değişiyor.