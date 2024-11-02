1 Ocak’a Kadar Süre Var! Yüzde 30-40 Daha Az Para Ödeyebilirsiniz: Asgari Ücret Zammı ile Ocak'ta Hepsi Değişecek: Bağ-Kur (4B) ve SSK (4A) Çalışanları Dikkat!
31 Aralık son gün! 1 Ocak’a kadar harekete geçen daha az para ödeyecek… 2025 asgari ücret zammı yalnızca maaşları değil prim ve ödenekleri de etkileyecek. Ocak gelmeden başvuranlar borçlanma ödemelerinde yüzde 30-40’a varan avantaj sahibi olacak. İşte 14 kalemde değişecek ödemeler…
2025 asgari ücret zammı yalnızca işçilerin maaşını değil milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödenekleri ve primleri de etkileyecek. Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, işsizlik maaşından kıdem tazminatına, annelere verilen iş göremezlik ödeneğinden stajyer maaşlarına kadar birçok ödemeyi artıracak. Ayrıca isteğe bağlı sigorta primleri, GSS ödemeleri, BES devlet katkısı gibi birçok hesaplama asgari ücret belirleme süreci sonunda yeniden değişecek. Borçlanma imkanlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar içinse Aralık ayı sonuna kadar başvuru yapmanın avantajı büyüyecek çünkü yeni asgari ücret onlara da zam getirecek.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI 1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında gerçekleştireceği 4 toplantının ardından yeni asgari ücret zammını kamuoyuna duyuracak ve bu rakam 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanacak. İlk zamlı maaşlar ise Şubat ayında asgari ücretli çalışanların hesabına geçecek. İşte asgari ücret ile değişecekler:
ASGARİ ÜCRET TÜM MAAŞLARI DEĞİŞTİRECEK
Özel sektörde asgari ücrete yapılan artış sadece bu rakamı alanların değil tüm çalışanların gelirini etkiliyor. İşyerlerinde tüm maaşlar asgari ücret artışıyla birlikte yükseltiliyor.
VERGİ DIŞI KAZANÇ TUTARI ARTACAK
Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarları da yükselecek. Maaşını brütten anlaşan birçok çalışan açısından daha az vergi ve daha çok net maaş anlamına gelecek.
KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞECEK
Asgari ücretli çalışanlar için 2024 yılı ile 2025 yılı arasında kıdem tazminatı miktarları da artmış olacak. Ocak ayından sonra tazminat yeni asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek tazminat alınacak.
EN DÜŞÜK RAPOR PARASI YÜKSELECEK
İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler ya da hastalığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenen rapor paralarının en düşük miktarı da asgari ücret ile birlikte artmış olacak.
ANNENİN İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ
Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 112 gün izin kullanan annelerin alacağı en düşük iş göremezlik ödeneği de Ocak ayı itibariyle yükselmiş olacak.
YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNEYE ÖDENEK ARTACAK
Doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan anneler işyerlerinden yarım maaş alırken kalan kısmı asgari ücret üzerinden İŞKUR'dan alıyor. Böylece şeni ödenekler yüksekten hesaplanacak.
STAJYER ÜCRETİ YENİLENECEK
Stajyerlerin staj sırasında aldıkları ücretler de brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Yeni zamla bu rakamlar da yükselecek.
İŞSİZLİK MAAŞI HESABI DEĞİŞECEK
İşsizlik maaşı hesaplanırken en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksekte yüzde 80'i oluyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı da değişecek.
BES DEVLET KATKISI LİMİTİ YÜKSELECEK
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yıllık olarak en yüksek rakam asgari ücrete göre belirleniyor. Yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar devlet katkısı üst limiti bulunuyor. Bu limitte yükselmiş olacak.
BORÇLANMALAR ARTACAK
Asgari ücret gelirler kadar yapılacak bazı ödemeleri de belirliyor. Buna göre özellikle borçlanma rakamları artacak. Bu yüzden prim satın alacak sigortalıların aralık sonuna kadar başvurmaları gerekiyor. Başvuruda ödeme yapılmadığı için 2 aylık bir süre bekleniyor. Bu yüzden başvuruyu yapmak en az yüzde 30-40 daha öz ödemek anlamına geliyor.
DOĞUM BORÇLANMASINA ZAM
Annelerin sigortadan sonraki doğumları için prim satın alma hakları bulunuyor. Bu sayede 2160 gün kazanılıyor. Bu prim ödemeleri brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar ödemeyle başlıyor. Bu yüzden Ocak ayında bu rakamlar da artacak.
ASKERLİK, YURT DIŞI BORÇLANMALARI DEĞİŞECEK
Annelerde olduğu gibi erkekler de askerlikte geçen süreleri satın alarak primlerine ekliyor. Yine gurbetçiler yurt dışı günlerini borçlanıyor. Askerlik borçlanması asgari ücretin yüzde 32'sinden başlarken yurt dışı borçlanmalar yüzde 45'inden başlıyor. Bu rakamlar da asgari ücret ile artacak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ ARTACAK
Ev hanımlarının her ay ödediği isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücretle birlikte artacak.
GSS PRİMLERİ YÜKSELECEK
Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödemesi de brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden bu ödemeler de Ocak ayında artacak.
BAĞ-KUR VE SSK PRİMLERİ ARTACAK
Esnafın ödediği Bağ-Kur ve işverenlerin çalışanlar için ödediği 4A (SSK) primleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.