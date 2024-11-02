1 Ocak’a Kadar Süre Var! Yüzde 30-40 Daha Az Para Ödeyebilirsiniz: Asgari Ücret Zammı ile Ocak'ta Hepsi Değişecek: Bağ-Kur (4B) ve SSK (4A) Çalışanları Dikkat!

BORÇLANMALAR ARTACAK

Asgari ücret gelirler kadar yapılacak bazı ödemeleri de belirliyor. Buna göre özellikle borçlanma rakamları artacak. Bu yüzden prim satın alacak sigortalıların aralık sonuna kadar başvurmaları gerekiyor. Başvuruda ödeme yapılmadığı için 2 aylık bir süre bekleniyor. Bu yüzden başvuruyu yapmak en az yüzde 30-40 daha öz ödemek anlamına geliyor.