1 Ocak İtibariyle Başlıyor! ATM'lerde Yeni Dönem, Tamamen Değişiyor
Türkiye'deki yüksek enflasyon, vatandaşların artan nakit talebini karşılamakta zorluklara yol açarken, bankalar ATM'lerde yeni düzenlemelere hazırlanıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla para çekme ve yatırma limitlerinde önemli değişiklikler yürürlüğe girecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, şu anda 20 bin lira seviyesinde olan günlük para çekme limiti, ocak ayından itibaren 30 bin TL'ye çıkarılacak. Mevcut limitleri 15 bin TL civarında olan bankaların ise yeni yılda bu tutarı 20 bin ila 25 bin TL arasında belirlemesi bekleniyor. Artan talebi karşılamak için yapılan bu düzenlemelerin, nakit işlemlerini kolaylaştırması hedefleniyor.
PARA YATIRMA LİMİTLERİ DE GÜNCELLENİYOR
Birçok vatandaş, yüksek miktarlarda altın veya döviz bozdurduktan sonra ATM'lere para yatırma konusunda yaşadığı sınırlamalardan şikayetçi. Şu anda ATM'ler üzerinden 100 bin liradan fazla para yatırmak mümkün değilken, tek seferde yatırılabilen tutar 40 bin lira ile sınırlı tutuluyor. Yeni düzenlemelerle birlikte bu limitlerin artırılması ve günlük para yatırma sınırının 150 bin liraya çıkarılması planlanıyor.
200 TL BANKNOTLARA ODAKLANILIYOR
ATM'lerde nakit akışını hızlandırmak amacıyla, 200 TL’lik banknotların kullanımının yaygınlaştırılması gündemde. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, çoğu ATM'de yalnızca 200 TL’lik banknotların kabul edilmesi uygulaması yeni yılda 81 ilde yaygınlaşacak. Diğer banknot türlerinin ATM’lerde daha az yer alması, nakit yönetiminde kolaylık sağlamayı amaçlıyor.
BANKALARIN YENİ STRATEJİLERİ
Artan nakit ihtiyacını karşılamak için bankalar, ATM dolum personel sayısını artırarak ve makinelerde teknik düzenlemeler yaparak önlem alıyor. Ancak Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yeni banknot basımına sıcak bakılmaması, nakit yönetimindeki sorunların çözümünü geciktiriyor.
Bankaların yeni uygulamaları, özellikle büyük şehirlerde nakit akışını rahatlatmayı hedeflerken, vatandaşların bankacılık işlemlerinde daha hızlı ve verimli bir hizmet almasını sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenlemelerin, 2024 yılı boyunca piyasalarda etkili olması bekleniyor.