1 Ocak İtibariyle Başlıyor! ATM'lerde Yeni Dönem, Tamamen Değişiyor

Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, şu anda 20 bin lira seviyesinde olan günlük para çekme limiti, ocak ayından itibaren 30 bin TL'ye çıkarılacak. Mevcut limitleri 15 bin TL civarında olan bankaların ise yeni yılda bu tutarı 20 bin ila 25 bin TL arasında belirlemesi bekleniyor. Artan talebi karşılamak için yapılan bu düzenlemelerin, nakit işlemlerini kolaylaştırması hedefleniyor.