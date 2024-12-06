Elektrik Faturalarını Düşürmenin Yeni Formülü Ortaya Çıktı: 1 Ocak İtibarıyla Yürürlüğe Girecek
Elektrik faturalarında artık pazarlık dönemi başlıyor. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile birlikte faturadaki maliyetlerden kurtulmak isteyen aboneler, elektrik firmalarıyla pazarlık yapıp ‘serbest tüketici’ anlaşması imzalayabilecek.
Kaynak: Posta Gazetesi
Yeni yılda elektrik tarifelerinde önemli değişiklikler yaşanacak. 1 Ocak'tan itibaren hem evlerde hem de iş yerlerinde elektrik faturaları yükselecek. Bu durum karşısında tüketiciler, faturalarını düşürmek için yeni bir yöntem olan "serbest tüketici" olmayı düşünebilecekler.
Serbest tüketici olmak, elektrik tedarikçisi seçme özgürlüğüne sahip olmak anlamına geliyor. Tıpkı cep telefonu operatörlerinde olduğu gibi, elektrik şirketleri arasında fiyat ve hizmet karşılaştırması yaparak en uygun olanını seçebiliyorsunuz. Bu sayede, faturalarınızda oluşacak artıştan yüzde 5-10 tasarruf edebileceksiniz.
Yeni elektrik tarifesindeki fiyatlar nedeniyle faturası yükselecek olan mesken ve ticarethane aboneleri, fatura yükünü azaltmak için GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik firmalarıyla pazarlık yapıp ‘serbest tüketici’ anlaşması imzalayarak uygun tarifeye geçebilecekler. Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt tüm detayları Posta Gazetesi’nden Bilal Emin Turan' açıkladı.
FATURAYI DÜŞÜRMENİN YOLLARI
En az 2-3 farklı elektrik tedarik şirketinden teklif alarak fiyat karşılaştırması yapılması gerektiğinin altını çizen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt aynı zamanda aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi konularda enerji verimliliği önlemleri alması gerektiğini vurguladı. Elektrik tüketimini gece veya hafta sonu gibi taleplerin düşük olduğu saatlere kaydırmanın daha doğru olduğunu belirten Karayurt, elektrikli cihazların bakımını düzenli olarak yaparak daha az enerji tüketileceğini belirtti.
KAÇ TANE ELEKTRİK TEDARİK ŞİRKETİ BULUNUYOR?
Elektrik tedariği için EPDK tarafından lisanslama yapılıyor ve bu lisansa sahip 200’ün üstünde şirket var. Ancak abone şirketini seçerken sektördeki sürekliliğine, geri dönüş kalitesine, piyasadaki ismine son derece dikkat etmeli.
SÖZLEŞMEYLE 1 AYLIK FATURA NE KADAR DÜŞÜRÜLÜR?
Karayurt, "10 bin liralık bir faturanın neredeyse yarısı vergi ve sabit ödemeleri kapsar. Bir tedarik şirketi ancak öteki yarısına denk gelen enerji bedeli üzerinden bir avantaj yaratabilir. Burada fiyatlama modelinin aylık değişken olmasından ötürü sabit bir indirim vaat etmek hatalı olur. Ancak yıl geneline bakıldığında enerji bedeli üzerinden yüzde 5-6 civarında tasarruflar elde etmek mümkündür" açıklamalarında bulundu.
ELEKTRİĞİN EN UCUZ OLDUĞU SAATLER NE ZAMAN?
Fiyatın en düşük olduğu saatler sabaha karşı saatlerdir diyen Karayurt, "Bununla beraber fabrikaların çalışmadığı, tatil günleri, pazar günleri, bayram gibi uzun tatillerde genel talebin azaldığı, buna bağlı olarak fiyatlarında düştüğü tarih ve saatlerdir" dedi.
Abonelerin, yüksek elektrik tüketme ihtimali olan işlemlerini pazar günlerine ya da gece saat 01:00 ile 06:00 arasındaki saatlere bıraksınlar diyen Karayurt, az elektrik tüketenlerin kilovatsaat başına ödediği en düşük tutarın 2.26 lira, yüksek elektrik tüketimi olanların 1 Şubat’tan sonra kilovatsaat başına ödeyeceği yaklaşık tutarın 5 lira olacağını açıkladı.