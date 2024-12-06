Elektrik Faturalarını Düşürmenin Yeni Formülü Ortaya Çıktı: 1 Ocak İtibarıyla Yürürlüğe Girecek

FATURAYI DÜŞÜRMENİN YOLLARI

En az 2-3 farklı elektrik tedarik şirketinden teklif alarak fiyat karşılaştırması yapılması gerektiğinin altını çizen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt aynı zamanda aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi konularda enerji verimliliği önlemleri alması gerektiğini vurguladı. Elektrik tüketimini gece veya hafta sonu gibi taleplerin düşük olduğu saatlere kaydırmanın daha doğru olduğunu belirten Karayurt, elektrikli cihazların bakımını düzenli olarak yaparak daha az enerji tüketileceğini belirtti.