1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek
En düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda olan ve yeni yılda yapılacak zammı dört gözle bekleyen emeklilere güzel haber geldi. Karabük Belediyesi, 1 Ocak 2025 yılında da SSK, Bağkur ayrımı olmadan tüm emeklilere toplu taşıma ve su faturasının ücretsiz olacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Emekliler yeni maaş hesaplamaları için enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı ile geçinen emeklilerin, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünü önemli ölçüde düştü.
Gıda, kira gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları, emeklileri zor durumda bıraktı. Bu nedenle, yeni yılda yapılacak zammı dört gözle bekleyen emeklilere Karabük Belediyesi'nden güzel haber geldi.
2025 YILINDA ÜCRETSİZ OLACAK
Artan yaşam maliyetleri karşısında zorlanan emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla, 2025 yılında tüm emeklilere toplu taşıma ve su hizmeti ücretsiz hale getirildi. Karabük'te ikamet eden tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, artık şehir içi toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Ayrıca, su faturaları da belediye tarafından karşılanacak. Bu sayede emekliler, temel ihtiyaçları olan su ve ulaşım konusunda önemli bir tasarruf sağlayacak.
Karabük Belediyesi, bu uygulamanın sadece başlangıç olduğunu ve emeklilere yönelik diğer sosyal projelerin de hayata geçirileceğini belirtti. Belediye yetkilileri, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Emeklilerin bu hizmetlerden yararlanabilmesi için belirlenen başvuru merkezlerine giderek gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. Toplu taşıma kartı için Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi veya Sosyal Yaşam Merkezleri, su faturası muafiyeti için ise Merkez Belediye Binası ve Kütüphane gibi noktalar başvuru merkezleri olarak belirlendi.
HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
Toplu taşıma kartı için: 1 adet vesikalık fotoğraf, emeklilik belgesi, ikametgâh belgesi ve başvuru formu.
Su faturası muafiyeti için: Başvuru dilekçesi, SGK'dan alınan emeklilik belgesi, kimlik fotokopisi.