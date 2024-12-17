1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek

2025 YILINDA ÜCRETSİZ OLACAK

Artan yaşam maliyetleri karşısında zorlanan emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla, 2025 yılında tüm emeklilere toplu taşıma ve su hizmeti ücretsiz hale getirildi. Karabük'te ikamet eden tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, artık şehir içi toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Ayrıca, su faturaları da belediye tarafından karşılanacak. Bu sayede emekliler, temel ihtiyaçları olan su ve ulaşım konusunda önemli bir tasarruf sağlayacak.