1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek

En düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda olan ve yeni yılda yapılacak zammı dört gözle bekleyen emeklilere güzel haber geldi. Karabük Belediyesi, 1 Ocak 2025 yılında da SSK, Bağkur ayrımı olmadan tüm emeklilere toplu taşıma ve su faturasının ücretsiz olacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek - Resim: 1

Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Emekliler yeni maaş hesaplamaları için enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı ile geçinen emeklilerin, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünü önemli ölçüde düştü.

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1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek - Resim: 2

Gıda, kira gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları, emeklileri zor durumda bıraktı. Bu nedenle, yeni yılda yapılacak zammı dört gözle bekleyen emeklilere Karabük Belediyesi'nden güzel haber geldi.

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1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek - Resim: 3

2025 YILINDA ÜCRETSİZ OLACAK

Artan yaşam maliyetleri karşısında zorlanan emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla, 2025 yılında tüm emeklilere toplu taşıma ve su hizmeti ücretsiz hale getirildi. Karabük'te ikamet eden tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, artık şehir içi toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Ayrıca, su faturaları da belediye tarafından karşılanacak. Bu sayede emekliler, temel ihtiyaçları olan su ve ulaşım konusunda önemli bir tasarruf sağlayacak.

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1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek - Resim: 4

Karabük Belediyesi, bu uygulamanın sadece başlangıç olduğunu ve emeklilere yönelik diğer sosyal projelerin de hayata geçirileceğini belirtti. Belediye yetkilileri, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek - Resim: 5

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Emeklilerin bu hizmetlerden yararlanabilmesi için belirlenen başvuru merkezlerine giderek gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. Toplu taşıma kartı için Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi veya Sosyal Yaşam Merkezleri, su faturası muafiyeti için ise Merkez Belediye Binası ve Kütüphane gibi noktalar başvuru merkezleri olarak belirlendi.

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1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Emeklilere Bedava Oldu! Artık O Fatura Ödenmeyecek - Resim: 6

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Toplu taşıma kartı için: 1 adet vesikalık fotoğraf, emeklilik belgesi, ikametgâh belgesi ve başvuru formu.

Su faturası muafiyeti için: Başvuru dilekçesi, SGK'dan alınan emeklilik belgesi, kimlik fotokopisi.

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